SENADOR KARIM BIANCHI BUSCA REGULAR ALOJAMIENTOS DE CORTA ESTADÍA Y PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

El senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, ingresó al Congreso un proyecto de ley que regula el funcionamiento de los establecimientos de corta estadía con el fin de prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.





Según datos de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2023 se registraron 2.184 víctimas menores de edad en delitos vinculados a explotación sexual, un aumento del 29 % respecto a periodos anteriores. La Región de Magallanes presenta la tasa más alta del país, con 294 víctimas por cada 100.000 habitantes.





La iniciativa legal, expuso el parlamentario, obliga a moteles, hoteles boutique, cabañas de arriendo diario y alojamientos por plataformas digitales como Airbnb y Booking a verificar la identidad de todos sus huéspedes, registrar el vínculo con menores de edad que los acompañen, capacitar al personal en protocolos de denuncia y coordinarse con las autoridades competentes.





"El anonimato en ciertos alojamientos ha facilitado la impunidad en casos gravísimos de abuso sexual contra menores. Este proyecto cierra esa puerta y prioriza la integridad de nuestros niños y niñas por sobre cualquier interés comercial", señaló el senador Bianchi.





La propuesta se enmarca en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N. º 21.430 sobre Garantías de los Derechos de la Niñez y el artículo 19 N.º 1 de la Constitución, y contempla sanciones para los administradores o propietarios que no denuncien oportunamente casos sospechosos.

​

