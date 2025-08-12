Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de agosto de 2025

SENADOR KARIM BIANCHI BUSCA REGULAR ALOJAMIENTOS DE CORTA ESTADÍA Y PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

​El parlamentario presentó una iniciativa que busca establecer la identificación obligatoria y el registro de huéspedes en moteles, hoteles boutique y plataformas de arriendo temporal, incorporando protocolos de denuncia y sanciones, con el objetivo de cerrar vacíos legales que hoy facilitan delitos contra niños, niñas y adolescentes.

FOTO BIANCHI

El senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, ingresó al Congreso un proyecto de ley que regula el funcionamiento de los establecimientos de corta estadía con el fin de prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.


Según datos de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2023 se registraron 2.184 víctimas menores de edad en delitos vinculados a explotación sexual, un aumento del 29 % respecto a periodos anteriores. La Región de Magallanes presenta la tasa más alta del país, con 294 víctimas por cada 100.000 habitantes.


La iniciativa legal, expuso el parlamentario, obliga a moteles, hoteles boutique, cabañas de arriendo diario y alojamientos por plataformas digitales como Airbnb y Booking a verificar la identidad de todos sus huéspedes, registrar el vínculo con menores de edad que los acompañen, capacitar al personal en protocolos de denuncia y coordinarse con las autoridades competentes.


"El anonimato en ciertos alojamientos ha facilitado la impunidad en casos gravísimos de abuso sexual contra menores. Este proyecto cierra esa puerta y prioriza la integridad de nuestros niños y niñas por sobre cualquier interés comercial", señaló el senador Bianchi.


La propuesta se enmarca en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N. º 21.430 sobre Garantías de los Derechos de la Niñez y el artículo 19 N.º 1 de la Constitución, y contempla sanciones para los administradores o propietarios que no denuncien oportunamente casos sospechosos.


kusanovoc

“VOY A VOTAR POR EL CANDIDATO QUE ESTE MEJOR POSICIONADO PARA GANARLE A LA IZQUIERDA”: SENADOR KUSANOVIC CONFIRMA RESPALDO A JOSÉ ANTONIO KAST

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
nuestrospodcast
umagmineduc

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES SE REFIERE A MUERTE DE DOS JÓVENES EN VALPARAÍSO

PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES DENUNCIA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA CONCEJAL DE PUERTO NATALES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
redescuelaslideres

ESCUELAS CON PROYECTOS INNOVADORES TIENEN PLAZO HASTA HOY PARA INTEGRARSE A LA RED DE ESCUELAS LÍDERES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
FOTO PABLITO PESADILLA 2025

PABLITO PESADILLA: EL DJ CHILENO QUE TRIUNFA EN EL EXTRANJERO LLEGA A DREAMS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)