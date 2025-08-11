Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

TRAGICÓMICO DOCUMENTAL “NADA ES COMO ANTES” EXHIBE PROCESO CREATIVO DE LA PATOGALLINA PARA ADAPTACIÓN TELEVISIVA DE “ROMEO Y JULIETA”

​Miradoc estrena cinta el 13 de agosto en Cine Estrella

Neca afiche

●Escrito y dirigido por Sebastián Pereira, y co-producido por La Patogallina y La Copia Feliz —con la colaboración de Fundación Teatro a Mil y el respaldo del Centro Cultural CEINA—, el largometraje documenta el accidentado proceso creativo de la emblemática compañía de teatro chilena La Patogallina, mientras adaptan a William Shakespeare para una teleserie.
●Las entradas ya se encuentran disponibles en boleterías y sitio web del cine en Punta Arenas y Natales.
●Tráiler oficial: youtu.be/jnW9ciHufv8

Una loca aventura de La Patogallina, en tiempos de pandemia llega al cine en agosto de la mano del programa Miradoc Estrenos. Nada es como antes, documental escrito y dirigido por Sebastián Pereira se sumerge en el insólito y accidentado proceso creativo del multidisciplinario colectivo teatral La Patogallina, mientras monta por primera vez Romeo y Julieta, el clásico de William Shakespeare… pero a la chilena.

Basada en una idea original de Martín Erazo y Sebastián Pereira, y co-producida por La Patogallina y La Copia Feliz —con la colaboración de la Fundación Teatro a Mil y el respaldo del Centro Cultural CEINA—, la película es un híbrido de documental y ficción que registra los tragicómicos esfuerzos de la compañía de teatro chilena al recrear una versión de Romeo y Julieta traducida por Pablo Neruda, pero adaptada en formato teleserie para el reconocido director Vicente Sabatini.

“Se levantó un proyecto para grabar obras de teatro y en cuanto supe que Vicente Sabatini sería el director de esos registros, pensé inmediatamente en transformar Romeo y Julieta en una teleserie chilena”, detalla Martín Erazo, director artístico de La Patogallina. “Se filmó en sets televisivos construídos especialmente para el escenario del teatro, y los actores ensayaron para una teleserie —de manera parcelada— así que al momento de la grabación todos estaban preparados para el trabajo de cámara”, afirma.

La posibilidad de adaptar Romeo y Julieta nace desde Fundación Teatro a Mil en el contexto de la pandemia, con el fin de reactivar la cultura y ofrecer a audiencias de nuestro país algo que hacía falta en dicho momento: entretención. Junto al apoyo del Centro Cultural CEINA en lo que respecta a locaciones, Nada es como antes utiliza un tono pop y lúdico para develar el “tras bambalinas” de las artes escénicas en Chile; su precariedad versus el ímpetu de los sueños colectivos, los cuales se ven tensionados tanto por el contexto social en el que se realiza la obra, como por la presencia de las cámaras que ponen en crisis el futuro de la compañía, del teatro y de la misma película.

“Eran tiempos en que no sabíamos si el mundo se iba a acabar, por lo tanto no hubo mucho cuestionamiento de nuestra intromisión para grabar el proceso de creación de la obra. Al contrario: se generó mucha confianza y juego de parte de La Patogallina”, confiesa Sebastián Pereira, director de la película. “Me entretiene pensar que esta película a ratos es una especie de docu reality, porque entra en lugares íntimos del proceso, de susurros y cahuines existencialistas que son muy tragicómicos. Nada es como antes es un pequeño pero cariñoso homenaje al teatro”, cierra.

 
​SINOPSIS
Documental tragicómico que se sumerge en el insólito y accidentado proceso creativo de La Patogallina, emblemática compañía de teatro chilena que monta por primera vez un clásico de William Shakespeare en tiempos de pandemia.

FICHA TÉCNICA
Dirección y guión: Sebastián Pereira
Idea original: Martín Erazo y Sebastián Pereira
Producción: La Patogallina y La Copia Feliz, con la colaboración de Fundación Teatro a Mil
Producción ejecutiva: Lorena Ojeda, Claudia Pérez y Sebastián Pereira
Elenco: Martín Erazo, Matías Burgos, Laura Maldonado, Francisca Artaza, Eduardo Moya, Sandra Figueroa, Pilar Salinas, Ariel Hermosilla, Antonio Sepúlveda, Victoria González, Adrián Díaz, Linus Sánchez, Octavio Navarrete, Juan Ferino, Paulo Stingo, Cael Orrego, Alejandra Muñoz y la participación especial de Vicente Sabatini
Dirección de fotografía: Alex Waghorn
Sonido: Mauro Beltrán
Música original: La Patogallina
Casa Productora: La Copia Feliz
País: Chile
Año: 2024
Duración: 69 mins

SOBRE EL DIRECTOR
Sebastián Pereira es director, guionista y montajista. Su proyecto de título Los iluminados (2015) se estrena en la Selección Oficial de FICValdivia y gana Mejor Largometraje Nacional en el Festival Cine//B_8 (2016). Actualmente desarrolla sus próximos largometrajes donde explora entre el género documental y ficción: Nada es como antes (2025), seleccionado para WIP FECICH (2023) y Visions du Réel Market (2023); y La gran ilusión (2026), Premio Doc:Lab-FIDBA (2023), selección WIP MAFIZ (2024), Premio Finaliza Lab en BoliviaLab (2024) y recientemente seleccionada para el Docs-In-Progress de Cannes Docs (2025). Paralelamente finaliza Viajero inmóvil (2025) seleccionada y premiada en Docs-In-Progress de Cannes Docs (2024) y en Encuentros Australes de FICValdivia (2024) como Mejor Película Chilena del Futuro.

SOBRE LA CASA PRODUCTORA
La Copia Feliz es una productora fundada por el director Sebastián Pereira que desarrolla proyectos en búsqueda de nuevas narrativas y modelos para la creación de cinematografía independiente.

¿QUÉ ES MIRADOC?
Miradoc es un programa de distribución de cine que estrena lo más relevante y contingente del documental chileno a lo largo de todo el país. Es organizado por la Corporación Chilena del Documental CCDoc y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del mismo organismo.

