11 de agosto de 2025

VOLEIBOL REGIONAL YA TIENE REPRESENTANTES PARA LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2025

Soy reportero - deportes

clubtaiuu

El voleibol de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ya definió a sus representantes para los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, a la espera de la ratificación oficial de la sede, que muy probablemente será La Pampa, Argentina, con fecha por confirmar.

Tras un intenso fin de semana de competencia, desarrollado entre el viernes 8 y el domingo 10 de agosto en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas bajo la organización del Instituto Nacional de Deportes (IND), los equipos del Club Deportivo Taiiu se consagraron campeones en las categorías femenina y masculina sub-18.

En la final femenina, Taiiu se impuso por 3 sets a 1 ante un sólido rival, demostrando un juego consistente y efectivo. Por su parte, el equipo masculino protagonizó una final de alto nivel frente a Selknam, en un disputado encuentro a 5 sets que finalizó 3-2 a favor de Taiiu.

El clasificatorio femenino contó con la participación de la Selección de NatalesClub AlemánClub Selknam y Club Deportivo Taiiu. En varones, compitieron PorvenirClub UniónSelknam y Taiiu.

Esta instancia marcó un hito para el voleibol regional, ya que por primera vez se realizó un clasificatorio oficial para definir a los representantes de Magallanes en la cita binacional, que reúne a jóvenes deportistas de las provincias argentinas de la Patagonia y de las regiones más australes de Chile.

Con estos resultados, Taiiu asume el desafío de prepararse para representar a la región con compromiso y orgullo en los próximos Juegos de la Araucanía 2025.


INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
Velada 3

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

Noticias
Destacadas
WhatsApp Image 2025-08-11 at 5

KARATE EN MAGALLANES: TRADICIÓN, TRABAJO FUNCIONAL Y NUEVAS GENERACIONES

Aguas Magallanes
cadem11ago2025

CADEM: KAST MANTIENE EL PRIMER LUGAR, JARA CAE 5 PUNTOS Y MATTHEI DESPLAZA A PARISI

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

tabsa127

TABSA RENUEVA CONVENIO CON CLUB DE LEONES PARA RESPALDAR JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

logobn (1)
