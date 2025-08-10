Punta Arenas,
10 de agosto de 2025

INSTITUTO DON BOSCO REALIZA JORNADA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

IMG_2957

En el instituto Don Bosco se inició una jornada de evaluación de competencias laborales en el perfil de Instalador Eléctrico Clase D, dirigida a los alumnos de 4° Medio.

La actividad se realizó en el taller eléctrico del instituto, con el respaldo del Centro Evaluador Jess&Dor y gracias al apoyo financiero de la empresa Salfa S.A.

Al aprobar esta evaluación, los estudiantes obtendrán una certificación oficial Clase D, sumando un nuevo logro a su formación técnica.


MUJER FUE DETENIDA POR EL DELITO DE PARRICIDIO EN CONTRA DE SU PAREJA

Hecho ocurrió este domingo.


Hecho ocurrió este domingo.


TRABAJO E ISL SE COORDINAN CON HOSPITAL DE NATALES PARA MEJORAR ATENCIÓN A PERSONAS CON ACCIDENTES LABORALES

INVESTIGACIÓN DE ULAGOS SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES Y SALUD ES PUBLICADA EN IMPORTANTE REVISTA CIENTÍFICA INTERNACIONAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

_DSC7607

TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ NAVEGACIÓN COSTERA REUNIENDO A SEIS UNIDADES OPERATIVAS

FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI LAMENTÓ CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y EXIGIÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE CASO HÁREX SEA INTEGRADO EN EL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE VERDAD Y JUSTICIA

