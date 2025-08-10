10 de agosto de 2025
INSTITUTO DON BOSCO REALIZA JORNADA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
En el instituto Don Bosco se inició una jornada de evaluación de competencias laborales en el perfil de Instalador Eléctrico Clase D, dirigida a los alumnos de 4° Medio.
La actividad se realizó en el taller eléctrico del instituto, con el respaldo del Centro Evaluador Jess&Dor y gracias al apoyo financiero de la empresa Salfa S.A.
Al aprobar esta evaluación, los estudiantes obtendrán una certificación oficial Clase D, sumando un nuevo logro a su formación técnica.
