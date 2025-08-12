Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

COMPAÑÍA CIRCO VIRTUAL VUELVE A MAGALLANES CON TALLERES Y FUNCIONES

​Los montajes "La conquista de lo inútil" y "Lipika, sobre la creación del caballo" se presentarán en la S.U.M de Puerto Williams.

teatrocielosdelfinito

En el marco del Mes de las Infancias y como antesala a una nueva edición del festival Cielos del Infinito, el colectivo artístico aterrizó en la región este fin de semana, para pasar por Puerto Natales y Punta Arenas, concluyendo esta parte de su gira nacional en Puerto Williams, donde el público local podrá disfrutar de sus montajes más recientes con entrada liberada. 


El programa de actividades se enmarca en su actual Plan de Gestión, patrocinado por el Programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, Compañías de Trayectoria de las Artes Escénicas, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este 2025, el colectivo celebra 23 años de creación con el estreno de una nueva obra y una gira nacional de exhibición.


Talleres y residencia artística 


Luego de su paso por Puerto Montt, Valdivia y Valparaíso, la compañía de circo contemporáneo comunicó su paso por Magallanes en alianza con el festival Cielos del Infinito, junto a quienes llevarán a cabo diversos encuentros. Este sábado 9 y domingo 10 de agosto, la gira comenzó en Puerto Natales con el taller "Mapas de memoria: Exploraciones para la creación y dramaturgia circense", dirigido a los artistas de la organización Circo del Viento.


La misma experiencia formativa está programada para el lunes 11 y martes 12 en Punta Arenas, esta vez dirigida al elenco de Circo del Sur. Se trata de la primera vez que el taller se ofrece a la comunidad circense local y está pensado como una clínica cerrada de transferencia de conocimientos propios de la metodología de investigación del colectivo. 


Como parte de la colaboración con Cielos del Infinito, el festival ofrece a Circo Virtual el espacio de residencia para su nuevo montaje "Sismo", a estrenarse en 2026. De este modo, los integrantes del colectivo tendrán la oportunidad de participar de encuentros con profesionales geólogos en torno al tema de la obra en proceso, que integrará tecnología y poesía visual en escena.

 

Cartelera gratuita en Puerto Williams


El día jueves 14 a las 19 horas, Circo Virtual aterriza en la Sala de Uso Múltiple (S.U.M) de Puerto Williams para presentar "La conquista de lo inútil", dirigida a público desde los 5 años. La obra sigue la rutina de un bodeguero que redescubre la maravilla en los objetos más simples y cotidianos, invitando a un viaje sensorial y lúdico.


A la misma hora del viernes 15, será el turno de "Lipika, sobre la creación del caballo", que cuenta la historia de un hombre y una mujer que, observando la noche estrellada, son testigos de la aparición de un caballo que baja desde el firmamento a la tierra. La obra es protagonizada por los co-directores Javiera Osorio Ghigliotto y Juan Pablo Corvalán.


Toda la información sobre esta gira regional se encuentra disponible en los canales oficiales de Circo Virtual (@circo_virtual) y Cielos del Infinito (@cielosdelinfinito).


umagmineduc

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

