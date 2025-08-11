ESCUELAS CON PROYECTOS INNOVADORES TIENEN PLAZO HASTA HOY PARA INTEGRARSE A LA RED DE ESCUELAS LÍDERES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Libertad Manzo, jefa de proyectos de la Red de Escuelas Líderes (REL) de Fundación Chile, entregó detalles sobre la nueva convocatoria nacional que busca incorporar a establecimientos que estén desarrollando iniciativas innovadoras para mejorar la educación en sus territorios.

La REL, que este año celebra 18 años de trayectoria, está impulsada por Fundación Educacional Arauco, Fundación Minera Escondida, El Mercurio y Fundación Chile, y actualmente reúne a más de 100 escuelas, liceos y colegios de distintas regiones del país. El llamado se dirige a establecimientos de dependencia pública, particular-subvencionada y de administración delegada, que trabajen en contextos de vulnerabilidad y que cuenten con proyectos originales con evidencia de resultados o impacto.

La invitación es a presentar hasta el 11 de agosto una iniciativa propia que responda de manera pertinente a la realidad de su comunidad. Los centros seleccionados serán reconocidos en un evento que se realizará en el segundo semestre de 2025, y sus prácticas serán difundidas en el diario El Mercurio y en la plataforma educarchile.

Según lo informado, el objetivo es visibilizar la innovación educativa orientada a la mejora sostenida de los aprendizajes en el sistema educativo y ampliar la red de trabajo colaborativo que la REL ha construido a lo largo de casi dos décadas.





