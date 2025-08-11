MUSEO YAGÁN USI FINALIZA EXITOSO TALLER AUDIOVISUAL PARA NIÑECES

​El Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón celebró el Día del Niño con la exhibición de un cortometraje realizado por niños y niñas de Puerto Williams, instancia que se enmarca en un taller audiovisual impartido por el cineasta local Fernando Saldivia Yáñez. La actividad tuvo una masiva concurrencia que recibió con entusiasmo el trabajo de los pequeños.



El taller, desarrollado a lo largo de una semana, brindó a los participantes la posibilidad de acercarse al lenguaje audiovisual desde la experimentación y la colaboración. “Los niños tienen un impulso creativo muy honesto y el cine es una herramienta poderosa para que ese impulso se exprese”, señala Saldivia Yáñez, agradeciendo la participación comprometida del grupo.



Familias completas asistieron al estreno, muchas de ellas viendo por primera vez una creación audiovisual desarrollada por niños. “Fue algo totalmente distinto a lo que han hecho o tienen acceso normalmente. Este tipo de taller es súper importante para que vayan definiendo sus gustos en la vida”, expresó la madre de una participante al finalizar la actividad.



Alberto Serrano, director del museo, destacó el valor del taller tanto para los niños como para la comunidad en general. “Para nosotros es muy importante ofrecer estas instancias porque nos permiten acercar a los niños a temas creativos y patrimoniales, reflexionar de una manera lúdica sobre temas que son importantes para la comunidad”, afirmó, subrayando el compromiso del museo con la infancia y la cultura local.





