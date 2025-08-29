MUJERES DE RÍO VERDE CREAN ACCESORIOS TEXTILES INSPIRADOS EN LA NATURALEZA JUNTO A KAUYEKEN

Veinte mujeres de la comuna de Río Verde y de sus alrededores participaron en el “Taller de accesorios textiles: Entre Lanas y Naturaleza”, una iniciativa organizada por la Asociación Kauyeken y financiada por la Ilustre Municipalidad de Río Verde, a través de sus fondos para organizaciones comunitarias. El taller contó con el apoyo del Centro de Madres de Isla Riesco Nuevo Amanecer y del Club Social, Cultural y Folclórico Río Verde.



La actividad fue dirigida por María Patricia Romero, especialista en investigación y educación textil, junto a Gabriela Simonetti Grez, directora ejecutiva de Kauyeken. El objetivo fue poner en valor la identidad local de Río Verde asociada a su patrimonio natural, promoviendo la creación de accesorios textiles como medio de expresión cultural y fortaleciendo capacidades comunitarias para la conservación y el desarrollo local.



Durante la jornada, las participantes aprendieron a confeccionar aros, collares, cintillos, llaveros, guirnaldas y más, todos inspirados en la flora y fauna nativa. Surgieron así piezas como llaveros basados en los cadillos, aros inspirados en fucsias y cintillos que evocan al calafate, especie emblemática de la zona.



Para Nohemí Álvarez, una de las participantes, el taller significó un espacio de encuentro personal y colectivo: “Esto ayuda a unirnos, encontrarnos con nosotras mismas, que tenemos oculto nuestro arte, y darle vida a nuestras manos”.

En tanto, Fernanda Flores, integrante del Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde, destacó que: “Esto nos permite hacer un alto en nuestra rutina diaria, y poner en valor la flora y la fauna que vemos diariamente y que, por el mismo ajetreo de la vida, no nos detenemos a observar”.



Este es el tercer taller textil realizado por la Asociación Kauyeken en Río Verde, todos con un eje común: relevar la biodiversidad del territorio a través del arte textil. Al respecto, Gabriela Simonetti Grez señaló: “Río Verde es una comuna con una biodiversidad única, que va desde la estepa hasta los bosques siempreverdes, pasando por turberas y mares interiores donde habitan especies icónicas como el delfín chileno, el huemul y el abejorro nativo. Esa biodiversidad forma parte de la vida cotidiana de la comunidad: de sus recuerdos, paseos, comidas y bienestar emocional. Reunirnos a conversar sobre ello y plasmarlo en obras textiles, que además entregan herramientas para fortalecer el desarrollo local, nos motiva a seguir impulsando este tipo de iniciativas”.



Las obras creadas, junto con las experiencias de las participantes, serán parte de un tercer catálogo de arte textil y naturaleza, que próximamente será publicado por la Asociación Kauyeken en su página web (www.kauyeken.cl) donde ya pueden revisarse los dos catálogos previos.





