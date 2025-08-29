Punta Arenas,
29 de agosto de 2025

MUJERES DE RÍO VERDE CREAN ACCESORIOS TEXTILES INSPIRADOS EN LA NATURALEZA JUNTO A KAUYEKEN

​La actividad fue dirigida por María Patricia Romero, especialista en investigación y educación textil, junto a Gabriela Simonetti Grez, directora ejecutiva de Kauyeken.

tallertextil

Veinte mujeres de la comuna de Río Verde y de sus alrededores participaron en el “Taller de accesorios textiles: Entre Lanas y Naturaleza”, una iniciativa organizada por la Asociación Kauyeken y financiada por la Ilustre Municipalidad de Río Verde, a través de sus fondos para organizaciones comunitarias. El taller contó con el apoyo del Centro de Madres de Isla Riesco Nuevo Amanecer y del Club Social, Cultural y Folclórico Río Verde.

 
La actividad fue dirigida por María Patricia Romero, especialista en investigación y educación textil, junto a Gabriela Simonetti Grez, directora ejecutiva de Kauyeken. El objetivo fue poner en valor la identidad local de Río Verde asociada a su patrimonio natural, promoviendo la creación de accesorios textiles como medio de expresión cultural y fortaleciendo capacidades comunitarias para la conservación y el desarrollo local.

 
Durante la jornada, las participantes aprendieron a confeccionar aros, collares, cintillos, llaveros, guirnaldas y más, todos inspirados en la flora y fauna nativa. Surgieron así piezas como llaveros basados en los cadillos, aros inspirados en fucsias y cintillos que evocan al calafate, especie emblemática de la zona.

 
Para Nohemí Álvarez, una de las participantes, el taller significó un espacio de encuentro personal y colectivo: “Esto ayuda a unirnos, encontrarnos con nosotras mismas, que tenemos oculto nuestro arte, y darle vida a nuestras manos”.
En tanto, Fernanda Flores, integrante del Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde, destacó que: “Esto nos permite hacer un alto en nuestra rutina diaria, y poner en valor la flora y la fauna que vemos diariamente y que, por el mismo ajetreo de la vida, no nos detenemos a observar”.

 
Este es el tercer taller textil realizado por la Asociación Kauyeken en Río Verde, todos con un eje común: relevar la biodiversidad del territorio a través del arte textil. Al respecto, Gabriela Simonetti Grez señaló: “Río Verde es una comuna con una biodiversidad única, que va desde la estepa hasta los bosques siempreverdes, pasando por turberas y mares interiores donde habitan especies icónicas como el delfín chileno, el huemul y el abejorro nativo. Esa biodiversidad forma parte de la vida cotidiana de la comunidad: de sus recuerdos, paseos, comidas y bienestar emocional. Reunirnos a conversar sobre ello y plasmarlo en obras textiles, que además entregan herramientas para fortalecer el desarrollo local, nos motiva a seguir impulsando este tipo de iniciativas”.

 
Las obras creadas, junto con las experiencias de las participantes, serán parte de un tercer catálogo de arte textil y naturaleza, que próximamente será publicado por la Asociación Kauyeken en su página web (www.kauyeken.cl) donde ya pueden revisarse los dos catálogos previos.


TALLER MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON CANES CULMINA CON MÁS DE 76 BENEFICIADOS

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE AL MINISTRO DE JUSTICIA MÁS FISCALES PARA MAGALLANES

TALLER MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON CANES CULMINA CON MÁS DE 76 BENEFICIADOS

DE EMPRENDIMIENTO A RECONOCIDA MARCA LOCAL: AROMAS DE ENCANTO SE SUMA A TARJETA PUNTA ARENAS

