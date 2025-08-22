Punta Arenas,
22 de agosto de 2025

ADULTOS MAYORES DE PUNTA ARENAS PARTICIPAN EN TALLER DE PINTURA ACRÍLICA

​Con más de 40 asistentes cada semana, el taller organizado por la Unidad del Adulto Mayor del municipio promueve la creatividad, la socialización y el desarrollo personal de las personas mayores.

Cada jueves, cerca de 40 personas mayores se reúnen en la sede del adulto mayor del municipio para participar en el Taller de Pintura Acrílica, una actividad que también se realizó esta semana y que ofreció una instancia formativa y recreativa, orientada a promover el aprendizaje artístico y la conexión entre pares.
 
El taller comenzó en abril y se extenderá hasta noviembre, con una clase semanal. Al cierre del año, se realizará una exposición donde los participantes presentarán entre 4 y 6 obras creadas durante el curso.
 
"Lo que más buscamos es que cada persona desarrolle su estilo propio. Algunos tienen una sensibilidad cercana a Van Gogh, otros a Dalí o Gauguin. No se trata de imponer una técnica, sino de acompañar en el proceso de descubrimiento artístico", explicó el tallerista Alan Inostroza.
 
Según Víctor Avendaño, profesional de Servicios Focalizados, este taller forma parte de una red de 36 talleres que la Unidad Adulto Mayor ofrece tanto en su sede como en distintos territorios de la comuna, incluyendo juntas de vecinos. "Este año hemos llegado a cerca de mil personas, con un total de mil 500 cupos. Estamos muy contentos porque año a año este proyecto crece y se fortalece, integrando incluso a personas mayores más jóvenes dentro del rango etario".
 
Mirta Díaz, participante del taller, destacó la importancia de estos espacios: "He aprendido muchas técnicas, no solo acrílico, también acuarela, óleo, dibujo. El profesor explica todo con mucha dedicación. Para nosotros, esto es una distracción, sobre todo con el clima de Punta Arenas. Nos permite salir, compartir y seguir aprendiendo".
 
Si bien las inscripciones para este año ya se encuentran cerradas, desde la organización invitaron a la comunidad a estar atenta a las convocatorias para el 2026. "Queremos que más personas puedan sumarse y vivir esta experiencia enriquecedora. No es solo un taller de pintura, es un espacio de encuentro, crecimiento y alegría", concluyó Avendaño.


ANTONIO RÍOS: EL MAESTRO REGRESA A PUNTA ARENAS CON TODA SU CUMBIA

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

