ARREMACHO Y SUS RANCHERAS SE TOMAN EL VIERNES EN PUNTA ARENAS EN CASINO DREAMS

​ Explosividad, frescura y mucho ritmo. Tres conceptos que sirven para definir al conjunto musical "Arremacho", que este viernes se presentará en el casino de juegos de Punta Arenas. Seis son los músicos que integran esta banda originaria de la Región de Los Ríos, nacida en 2018. Su animador es Sebastián Celis, quien junto a sus compañeros Carlos Olave (vocalista), Marcelo Llancafil (bajista), Ervis Ortiz (percusión), Rubén Salazar (guitarrista) y Camilo Vega (director musical y segunda voz), buscarán deleitar a los magallánicos con su repertorio.



Actualidad



Con fuerte presencia en redes sociales y plataformas interactivas como "Spotify", han logrado posicionarse como una de las agrupaciones rancheras más escuchadas en la escena nacional. "Hemos sacado decenas de canciones desde que nos constituimos oficialmente como grupo en 2018. Hace unos meses lanzamos nuestro single "Si Me Ves Llorar" y no hemos parado de viajar, teniendo presencia en varias regiones del país. Hace poco estuvimos en el Teatro Caupolicán y volveremos en septiembre para el "Gran Rancherazo Nacional", donde tendremos el privilegio de compartir jornada con grandes exponentes como "Los Charros de Lumaco", "Amar Azul" o "Zúmbale Primo", tres conjuntos con rica historia", expresó el animador de Arremacho.



Sur.



Si bien han recorrido gran parte del sur, desde Los Ángeles, hasta zonas más aisladas como la Isla de Chiloé, entre otras, la orquesta tendrá su debut en Dreams Punta Arenas, lo que los tiene motivados y muy contentos. "Hemos escuchado lo que significa el casino sobre todo en el sur. Es un orgullo para la banda tener la chance de poder mostrar nuestro trabajo en escenarios así. Queremos seguir cumpliendo sueños y metas, así que vamos con toda la alegría a Punta Arenas para brindarles un lindo show", señaló Celis.



Playlist.



Sebastián también tuvo palabras para el repertorio del evento, que aglutinará gran variedad de singles de la sonora. "Trataremos de incluir casi todo nuestro cancionero. No adelantaremos qué tocaremos, pero si podemos prometer que estará muy movido y emocionante. La experiencia de escuchar música en vivo es incomparable", cerró.



Invitación



Finalmente, el "host" dejó realizada la invitación para este fin de semana. "Dejamos convidados a todos los puntarenenses y público del casino a que nos acompañen, ya sea parados o sentados, a nuestra velada musical, que está preparada con mucho cariño para ustedes. Llevamos mucho tiempo desarrollándola.La hemos puesto en escena en muchas ocasiones y la recepción ha sido muy buena. Esta vez no será la excepción", sentenció de manera categórica.



La performance de "Arremacho" será este viernes 1 de agosto, no antes de las 23:00, en el escenario del restobar Lucky 7 del casino Dreams. El acceso es liberado, portando la entrada al recinto de juegos.