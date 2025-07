"NOS SENTIMOS DISCRIMINADOS POR LA POLÍTICA PÚBLICA": PRESIDENTE DE TACOPA DENUNCIA ABANDONO DEL TRANSPORTE COLECTIVO EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Agrupación de Taxis Colectivos de Punta Arenas (Tacopa), Marcelino Aguayo Concha, abordó la compleja situación que atraviesa el gremio del transporte colectivo en la comuna.

Aguayo expresó su preocupación por la baja operatividad del sector, señalando que “de los 380 taxis colectivos están trabajando menos de la mitad”, una realidad que se ve agravada por el creciente número de conductores que optan por trabajar en aplicaciones como Uber.

Durante la entrevista, el dirigente lamentó la falta de instancias de diálogo con autoridades regionales y comunales: “nosotros como gremio echamos de menos reuniones con personas del serviu, reuniones con el gore, reuniones con el municipio, que de alguna u otra forma es donde uno canaliza las problemáticas que uno tiene como sector”.

También se refirió a los problemas de infraestructura y cómo afectan el desempeño del transporte colectivo: “nosotros no somos ingenieros ni arquitectos pero andamos en la calle y sabemos cuales son los puntos a mejorar (infraestructura)”. Criticó la falta de soluciones concretas en puntos de alto tráfico: “cuando hay un problema en los flamencos a las 8 de la mañana cuando hay 6 o 7 cuadras de taco pareciera ser que como comuna eso esta bien”.

Respecto a la percepción pública del gremio, Aguayo fue enfático: “a nosotros se nos achaca que somos flojos, que no salimos a trabajar, hay una política de transporte en este país en donde no somos prioridad”. Añadió que “la situación del gremio es compleja, nuestros socios son en mayoría gente mayor, nos sentimos discriminados por la política publica, hace dos años que no se hacen llamado a concursos públicos como por ejemplo para la renovación de flotas”.

El presidente de Tacopa también hizo hincapié en los aspectos económicos que afectan la sostenibilidad del rubro: “el negocio del transporte publico no es el gas” y advirtió que “asociar el precio del gas la rentabilidad del negocio es un error, es una parte del todo”. La falta de personal es otro de los desafíos graves del sector: “casi no nos quedan conductor”.