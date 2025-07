TURISMO ALCANZA 89% DE IMAGEN POSITIVA Y SE CONSOLIDA COMO LA ACTIVIDAD MÁS VALORADA EN MAGALLANES

​Dentro de la nueva edición del Barómetro Regional CADEM, encuesta midió nuevamente la percepción ciudadana respecto a las principales actividades productivas presentes en Magallanes, confirmando que el turismo es el sector con mejor imagen ante la comunidad.



Según los datos entregados en la presentación de resultados que se realizó este martes, la industria mantiene niveles de aprobación que no han bajado del 85% en los últimos cinco años. En 2019, alcanzó un 90% de imagen positiva; en 2022, un 86%; en 2024, se elevó a un 91%; y en 2025, se mantiene en 89%.

Asimismo, este año, ningún otro sector productivo superó el 84%, lo que confirma que el turismo goza de una legitimidad social alta, transversal y sostenida.



Este respaldo fue interpretado por los gremios como una señal potente para seguir fortaleciendo el desarrollo turístico en Magallanes, entendiendo su impacto no solo económico, sino también social, cultural y territorial.



“Este nivel de respaldo ciudadano al turismo no es casualidad. Es el reflejo de un trabajo mancomunado entre empresas, autoridades y actores territoriales. La comunidad magallánica no solo reconoce el valor del turismo, sino que lo respalda, lo cuida y lo proyecta como un camino de crecimiento.

Desde HYST hacemos un llamado a seguir fortaleciendo este sector, promoviendo inversiones responsables, conectividad adecuada, protección de los recursos naturales y una mayor coordinación público-privada que permita seguir construyendo un destino turístico de clase mundial, pero profundamente arraigo regional”, comentó la gerente de la Asociación de Hoteles de Torres del Paine, Sara Adema.



En tanto, la gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, resaltó que “los resultados del Barómetro 2025 no son coincidencia, sino el reflejo de un trabajo sostenido y comprometido del sector turístico por impulsar un desarrollo sustentable, conectado con los territorios, con identidad local y con estándares de clase mundial. Es una señal clara del rol protagónico que tiene el turismo en el presente y en el futuro de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.



Asimismo, Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza agregó que “la última encuesta CADEM realizada a nivel nacional posiciona al sector turismo como la principal actividad económica de la región de Magallanes. Este reconocimiento refuerza la percepción de los gremios: el turismo lidera con claridad no solo como motor económico, sino como símbolo de identidad y orgullo”.



La continuidad de esta percepción positiva abre una oportunidad clave para que el turismo siga siendo considerado dentro de las prioridades regionales, especialmente en lo que respecta a inversión pública y privada, conectividad, promoción y conservación de los recursos naturales.



El desafío es continuar avanzar hacia un modelo turístico sostenible, competitivo y arraigado en la identidad local, que siga posicionando a Magallanes como un destino de clase mundial, profundamente conectado con su gente y su territorio.