“ELVIS FOR EVER SHOW” ESTE SÁBADO EN CASINO DREAMS

​Roberto Riquelme tiene las cosas muy claras en su desarrollo artístico y pese a que el reconocimiento a su trabajo le ha tocado la puerta en innumerables ocasiones, mantiene el equilibrio y no se deja tentar por los aplausos, que los agradece. Su carrera la inició en la adolescencia cuando formó su propia banda presentándose en diversos escenarios con una rutina anglo de los ochenta. “Hablo inglés desde pequeño porque mi padre nos hablaba en ese idioma. Me gusta mucho y eso me ha servido para desarrollar mi tributo a Elvis de gran manera”, expresó el santiaguino en conversación con este medio.



Tributo



Sobre si se considera doble o tributo, Riquelme es tajante: “Me defino como el único Tributo Profesional de Elvis Presley en Chile, que hace este Show en inglés, transmitiendo la calidez que Elvis sabía transmitir”.



Si bien reconoce que son muchos años en esto, señala que en los últimos 3 comenzó a hacerlo de manera profesional acompañado de una orquesta de músicos de excelencia, dirigidos por el prestigioso Maestro Tito Troncoso -con más de 25 años de exitosa trayectoria como Director Musical en televisión.”Se ha notado la evolución. Nuestro show ha sido aclamado en los más exigentes escenarios a lo largo de todo el país y eso nos tiene muy contentos”, añadió el artista.



​

Regreso



El show “Elvis For Ever Show” se ha presentado con singular éxito en todas las propiedades de la cadena de casinos Dreams por eso Riquelme manifestó su alegría de volver al escenario del Restobar Lucky 7 para reencontrarse con un público que calificó como excepcional, haciendo un llamado a las y los fanáticos del Rey del Rock para que lo acompañen a cantar melodías como “Jailhouse Rock”, “Blues Suede Shoes”, “I Can’t Help Falling In Love With You”, “The Wonder Of You” y “⁠Suspicious Minds”, entre muchas otras.



“Sólo les prometo que lo van a pasar increíble. Nos vamos a entretener mucho. Los invitaré a bailar y cantar conmigo “, expresó el artista.



La cita en el escenario del Restobar Lucky 7 está fijada para pasadas las 23:00 horas y el acceso es gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.