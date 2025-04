MOIZÉFALA: EL TRIBUTO MAGALLÁNICO A "LOS TRES" EN DREAMS PUNTA ARENAS.

​Hace más de 30 años que vibran juntos al ritmo de la música y prenden las tarimas de la Región de Magallanes. El tributo Moizéfala, que conmemora la trayectoria del grupo chileno "Los Tres", se presentará este fin de semana en Dreams Punta Arenas.



​Historia.



​Su vínculo con la agrupación original data de la década de los 90's, cuando cuatro jóvenes

​de la puerta sur del país se unieron, en pleno auge de bandas como Los Prisioneros, La Ley o al que actualmente le rinden tributo. "Vivimos a tiempo real la discografia del grupo "Los Tres", que para entonces fue un boom nacional y en su primer disco ya venían varios éxitos que solíamos tocar en los recreos", expuso Fito Espíndola, integrante de la agrupación.



​Sentimiento



​La salida de nuevos hits abrió la puerta a seguir expandiendo fronteras para los magallánicos. "Luego, ya con la salida del segundo álbum , había mucho más por tocar y eso abrió una puerta para hacerlo en pubs, festivales zonales etc. Después salimos del colegio, cada uno hizo su vida, separándonos hasta hace un tiempo atrás, cuando decidimos volver a tocar y a sentir esa vibra que nunca desapareció", afirmó.



​Repertorio.



​La "playlist" del evento, según palabras de los músicos, será amplia, recorriendo gran parte de la discografía. "Sin duda será un show cargado de puros éxitos de la banda nacional Los Tres, apto tanto para gente que le guste mucho la banda así como también para público general. Hay un muy buen repertorio que aborda y resume la mayor parte de la discografía y que tenemos todas las ganas de compartirlo éste viernes. Los esperamos para una buena dosis de música nacional".



​Debut.



​Para Moizéfala, grupo compuesto por los artistas locales Fito Espíndola, Lucho Velásquez, Fernando González y Luigi Esparza, será una instancia más que especial, ya que se presentarán por primera vez en el casino de juegos austral. "Es una sensación linda. Nuestro regreso ha sido súper gratificante y estar en un lugar tan visitado como Dreams, nos dará la oportunidad de expandir nuestra música a otro tipo de público, a turistas extranjeros, que podrán escucharnos. Será maravilloso estar por allá, queremos que se vayan felices a sus casas", señaló Fito.



​Gratis



​El show de Moizéfala, tributo a "L3", será este viernes 11, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky Seven del casino Dreams Punta Arenas. El ingreso al evento es liberado, con la entrada al casino.​