DOCENTES RURALES DENUNCIAN CONDICIONES INDIGNAS DE ALOJAMIENTO IMPUESTAS POR SLEP MAGALLANES

​Esümados/as:

​

Junto con saludar cordialmente, nos dirigimos a ustedes para solicitar orientación y/o apoyo frente a una situación que

nos afecta desde que el servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes asumió la administración de la Educación Pública en la región, a partir del año 2024.Esta situación se relaciona específicamente con la realización de las jornadas de Microcentro y, en particular, con la modalidad de alojamiento impuesta a los docentes de escuelas rurales que asistimos mensualmente a cumplir con tan importante labor.

​

En nuestro caso, pertenecemos a la Escuela Cerro Sombrero, ubicada en la comuna de primavera, en la lsla de Tierra del

Fuego. Hasta diciembre de 2023, baio la administración de la llustre Municipalidad de primavera, la participación en las

jornadas de microcentro en la ciudad de Punta Arenas se organizaba de la siguiente manera:

​

Traslado en el furgón institucional el día jueves por la tarde hacia Punta Arenas.

Viáticos aproximados de $60.000 para alimentación (cena jueves y almuerzo viernes).

Viáticos de $32.000 para alojamiento, con libre elección por parte de cada docente.

Alojamiento y viáticos también cubiertos para el conductor del furgón.

​

Estos montos eran reembolsados oportunamente, a más tardar junto con la remuneración del mes siguiente, sin retrasos

ni deudas pendientes.

​

Con el traspaso de la administración a SLEP Magallanes en 2024, se nos aseguró la continuidad de estas condiciones, e incluso se nos indicó que serían mejoradas, valorando la relevancia de las jornadas de Microcentro para el fortalecimiento de la educación pública rural. Sin embargo, la realidad ha sido distinta. No sólo no se mantuvieron las condiciones anteriores, sino que además se implementaron cambios que consideramos inadecuados, como la eliminación de viáticos y una nueva modalidad de alojamiento que resulta inapropiada y vulnera derechos fundamentales.

​

Durante el año 2024,varios docentes expresaron legítimas inquietudes respecto a estos cambios, frente a lo cual SLEP indicó que se trataba de una situación temporal, producto de una planificación deficiente y falta de recursos, asegurando que para el año 2025 esto se corregiría mediante una proyección presupuestaria adecuada. No obstante, en lo que va del presente año, no hemos observado mejoras en la gestión financiera ni en otros aspectos logísticos. persiste la mala gestión, como por ejemplo, en el pago de remuneraciones del conductor (abril), falta de mantenimiento del furgón institucional (también uülizado para trasladar estudiantes), demoras en los pagos de la compra de combustible y pasajes para el

transbordador, y, particularmente, seríos problemas en la modalidad de alojamiento.

​

En cuanto al alojamiento, nos sentimos profundamente vulnerados. El descanso es un espacio de intimidad y privacidad,

y no se nos puede imponer el compartir habitación con personas que no conocemos o con quienes no tenemos confianza,

como colegas nuevos o pertenecientes a otras escuelas. Actualmente, el alojamiento se gestiona en el ,,Hostal Cordillera,,,

en cabañas pequeñas con habítaciones dobles y baños compartidos. Por ejemplo, en el microcentro de abril, se reservó

una cabaña para cuatro personas: dos docentes de nuestra escuela, un director de otra institución y el conductor. pese al

reclamo, se nos informó que esta distribución fue solicitada por quien realizó la reserva. Finalmente, sólo uno de los

docentes pernoctó en la cabaña, mientras que los demás debieron costear un alojamiento alternativo, dado que las

condiciones ofrecidas no garantizaban privacidad ni dignidad.

​

cuando este problema fue expuesto en la jornada del 25 de abril, tanto el encargado del microcentro como el responsable

del alojamiento reconocieron la situación y compartieron nuestra preocupación. Sin embargo, argumentaron que no

contaban con recursos para ofrecer una modalidad distinta. indicaron además que los costos estaban siendo asumidos por

la SECREDUC debido a la falta de fondos en SLEP Magallanes y que el convenio con el hostal ya estaba firmado. A pesar del compromiso de buscar soluciones para la jornada de mayo, esto no se ha concretado.

​

En semanas recientes, hemos recibido comunicaciones por parte de SLEP solicitando confirmar nuestra asistencia a la

próxima jornada, sin ofrecer alternativas al problema del alojamiento. Lamentablemente, además de ​la falta de respuesta

concreta, hemos observado una descoordinación evidente entre los distintos encargados del proceso, así como un trato

que consideramos inapropiado en algunos casos.

​

Como institución, hemos reiterado nuestra disposición a participar presencialmente, como históricamente lo hemos

hecho' No obstante, ante la negativa de SLEP a modificar la modalidad de alojamiento, nos hemos visto en la obligación

de restarnos de la asistencia presencial y optar por la participación telemática. Esta alternativa, sin embargo, también

presenta dificultades, ya que nuestra escuela no cuenta con conexión a internet estable, y tanto el trabajo pedagógico

como administrativo depende del uso de datos móviles por parte de los docentes. Esta problemática también ha sido

comunicada insistentemente a SLEP, sin recibir hasta la fecha respuesta ni soluciones concretas.

​

Por lo tanto, solicitamos a ustedes su orientación respecto a cómo proceder ante esta situación. Consideramos urgente

fiscalizar el actual convenio de alojamiento, buscar otras alternativas pertinentes y adecuadas, revisar la disponibilidad

presupuestaria del SLEP Magallanes para asegurar el desarrollo adecuado de las jornadas de microcentro, y avanzar en la

implementación de condiciones dignas y regulares para los profesionales que participamos en estos encuentros, tan

relevantes para la educación pública rural. Nos parece preocupante la gestión demostrada por el sostenedor y creemos

necesario que se realice una revisión sobre esta.

​

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

​

Atentamente,

Profesionales de la Educación

Escuela Cerro Sombrero