SALUDO Y RECONOCIMIENTO 85 ANIVERSARIO RADIO POLAR DE PUNTA ARENAS, 1940-2025

En el 85 Aniversario de Radio Polar de Punta Arenas, como Organización Sindical, no podemos dejar de saludar y reconocer el profesionalismo, responsabilidad con el que desarrollan sus funciones el Director, Periodistas y personal que labora en esa prestigiosa Radio, asumiendo el compromiso de ser compañía para la familia, informando con transparencia en forma independiente, con el único objeto de mantener informada a la ciudadanía del acontecer diario a nivel local, regional, nacional e internacional, educando y entreteniendo.

Vocación que han mantenido intacta desde sus inicios, hace más de 8 décadas, siguiendo la posta y el legado de sus fundadores: Don Julio Femenías, un Técnico Electrónico que dedica gran parte de su tiempo y energía para darle vida, sonido, a un transmisor armado con sus propias manos y en sociedad con Jorge Vial, logran juntar los recursos necesarios, permitiendo con ello, que el día 29 de junio de 1940 lograran salir al aire los sonidos, que con el pasar del tiempo serían las ondas de una prestigiosa Radio denominada “Radio Polar”, partiendo inicialmente con el nombre de Radio Vial y Femenías, que, al poco tiempo después, mediante un concurso público entre sus auditores, adquiere el nombre de “Radio Polar”, compartiendo el dial con otras radios que ya existían en esa época. Desde sus primeros pasos, se destaca por su calidad de sonido y potencia, todo ello, producto de la expertise y conocimientos técnicos de su constructor, agregado a ello, la novedad de importación de discos del momento desde Buenos Aires, Argentina y una programación de 24 horas, los 365 días del año. Desde sus inicios se transforma y posiciona en una radio con un valor social indiscutible, demostrando una permanente acción y preocupación en favor de los más desposeídos, efectuando campañas y ayudas a la comunidad.

Esta vocación y forma de actuar, la han desarrollado por más de 8 décadas, la que en la actualidad siguen llevando adelante y con la tecnología actual, son un medio de multiplataforma, lo que le permite estar presente, no sólo en todos los hogares a través de una radio y un televisor, sino que también pueden acompañar, por intermedio de cualquier dispositivo digital en forma individual, a cada persona, independiente del lugar por el que se desplaza en la ciudad, distinta forma y tecnología de comunicar y acompañar a las personas, pero manteniendo muy firme el mismo espíritu, sello y vocación que los define, como un medio de comunicación social.

En sus 85 años de existencia, Radio Polar se convirtió en una distinguida y popular radio, con importantes espacios, orientados a ayudar y entretener a la comunidad, como mensajes a los lugares más apartados, espacios musicales para todos los gustos, como también, espacios dedicados al deporte, etc., destacándose, porque en los años sesenta ocupa su propio auditorio, para efectuar concursos y presentando a destacados artistas del momento; entre sus mayores hitos, se puede destacar la composición del “Canto a Magallanes”, realizado en las oficinas de esta gran y prestigiosa Radio, que es un orgullo para los magallánicos y para nuestro país.

Sería muy largo mencionar la cantidad de enormes actividades que, en estos 85 años de existencia, ha desarrollado Radio Polar, en beneficio de la comunidad Magallánica, de la Patagonia y de nuestro país; solo mencionaremos que, Radio Polar sin duda alguna, fue escuela y forjadora de destacadas y grandes voces de la Radiofonía de Magallanes y la Patagonia; de periodistas, locutores, reporteros y otras funciones que son propias de una radio.

Por ello, en sus 85 años de vida, el Sindicato Nacional de Profesionales y Técnicos Empresa Correos de Chile, envía un cordial, afectuoso saludo y un reconocimiento especial, por la abnegada labor periodística desarrollada en forma independiente, con la que su Director, Periodistas, Locutores , Radio Controladores y cada uno del personal que labora en esa gran y prestigiosa Radio, ejecuta su trabajo, colocando siempre en el centro de sus objetivos a las personas, comunidad, poniendo el foco de su gestión en los más necesitados, en los trabajadores (as), transformándose, sin duda alguna, en la voz de quienes no son escuchados por otras radios, la televisión y prensa escrita, especialmente en la capital de nuestro país. Por eso, como Sindicato agradecemos sinceramente al Director y a los profesionales de esa gran Radio, por escucharnos y dar a conocer nuestras denuncias y problemas que afectan a un importante número de trabajadores (as) de Correos de Chile, cada vez que recurrimos a Radio Polar, para dar a conocer nuestros problemas, siempre somos escuchados y publican nuestras cartas, comunicados y denuncias, que otros medios de prensa ignoran.

Gracias, infinitas gracias a todo el personal de esa distinguida Radio, que, en forma profesional e independiente, sin temor alguno, dan a conocer a la ciudadanía y las autoridades respectivas, los abusos y problemas que afectan a las personas, y a los (as) trabajadores (as), algo que agradecemos enormemente. Felicidades, Congratulaciones en este nuevo aniversario, durante 85 años se han destacado, por entregar información verídica, independiente, lo que los transforma en un medio Radial creíble y respetado por toda la ciudadanía de Magallanes, la Patagonia y por todo nuestro País.

Luis Castillo Aravena Gloria Cárcamo Calisto Arturo Cornejo Vargas

Presidente Secretaria General Tesorero

Rigoberto Espinoza Sazo Enrique Nieto Villarroel

Director Director

