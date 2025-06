PRIMARIAS PRESIDENCIALES 2025: INSPECCIONAN ÚNICO LOCAL DE VOTACIÓN EN CABO DE HORNOS

Al igual que en todo el país, las dos mesas receptoras de sufragio en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths estarán abiertas entre las 8:00 y 18:00 horas de mañana domingo 29 de junio. Se hizo llamado a las personas a concurrir abrigadas y transitar con precaución, puesto que persistirán las heladas. Se dispondrá de transporte gratuito para habitantes de zonas apartadas.



Durante esta jornada, el delegado presidencial provincial (s) de la Antártica Chilena, Diego Illanes Rozas, concurrió al único local de votación de la circunscripción electoral de Cabo de Hornos, previo a las Elecciones Primarias Presidenciales 2025 que se desarrollarán mañana domingo 29 de junio.



La autoridad provincial, en compañía de personal de la Junta Electoral y la Delegación, realizó una inspección del local ubicado en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, recinto que dispondrá de dos mesas receptoras de sufragio, para un territorio que cuenta con un padrón electoral de 1.719 personas habilitadas para votar.



El delegado (s) Illanes mencionó que el establecimiento se encuentra en óptimas condiciones para este proceso eleccionario. De igual forma, hizo un llamado a transitar con cuidado a electoras y electores que se dirijan al local, puesto que, tras la intensa nevada de los últimos días, se esperan temperaturas mínimas de -6 y máxima de 2 grados Celsius para la jornada de mañana.



"Hacemos un llamado a la comunidad a que asista abrigada y transite con cuidado, con precaución. Están todas las medidas de seguridad para el ingreso y salida del establecimiento en las mejores condiciones", sostuvo la autoridad.



Asimismo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha dispuesto transporte público gratuito para habitantes de zonas apartadas. Es así como se habilitará un bus para el traslado terrestre entre Puerto Williams y Puerto Navarino, y embarcación para navegación marítima desde Puerto Toro, Kanasaka y Bahía Douglas hasta la capital provincial.



Las Elecciones Primarias Presidenciales 2025 permitirán elegir al candidato o candidata presidencial que representará al pacto Unidad por Chile. A diferencia de la próxima Elección Presidencial, que es con voto obligatorio, las primarias son con voto voluntario, por lo que en caso de no asistir, no es necesario excusarse ni se arriesgan a multas.



Pueden votar personas afiliadas a los partidos políticos que hayan pactado para participar en esta elección, así como personas independientes, es decir, que no están afiliadas a ningún partido político. No podrán sufragar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan en las primarias.



Las personas que están obligadas por ley a asistir, son todas aquellas que sean nominadas por las Juntas Electorales como vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores. En caso de no cumplir con esta última obligación, puede ser sancionado con multas que van entre las 2 y 8 UTM, es decir, entre 137 mil y más de 549 mil pesos.



Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local. En caso de sufragar, se requerirá cédula de identidad o pasaporte que pueden estar vencidos por máximo un año antes de la primaria. Para más información, visitar el sitio web https://www.gob.cl/chilevotainformado/.

​