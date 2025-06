EX ALCALDES DE PUNTA ARENAS JUAN MORANO Y EMILIO BOCCAZZI DESTACAN EL ROL HISTÓRICO Y COMUNITARIO DE RADIO POLAR EN SU 85° ANIVERSARIO

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, los ex alcaldes de Punta Arenas, Emilio Boccazzi Campos y Juan Morano Cornejo, participaron en una conversación cargada de recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre la importancia del medio de comunicación que hoy celebra su aniversario número 85.

Ambos ex jefes comunales coincidieron en resaltar el papel fundamental que ha cumplido Radio Polar a lo largo de su historia en la región de Magallanes. Juan Morano compartió con humor una anécdota de sus inicios en el medio: “40 años que yo vengo a Radio Polar... en el programa Polar en el Parlamento recibí mi primera agresión en política, un panelista, Gerardo Álvarez el abogado, estábamos discutiendo sobre el retorno a la democracia en el año 85-86, perdió los estribos y me tira un manotazo, no pasó a mayores, quedé sorprendido”.

Morano también subrayó el carácter pionero de la emisora en el ámbito digital: “Polar tiene una supremacía, nadie más lo hacía”, destacando que fue el primer medio en Magallanes en contar con un diario electrónico. “Hoy día La Polar sigue siendo una radio que tiene presencia”, dijo, refiriéndose a su actual alcance en televisión, redes sociales y otros formatos multimedia.

Por su parte, Emilio Boccazzi recordó con especial cariño su vínculo con el programa “Polar en el Parlamento” y rindió homenaje al periodista Juan Miranda: “Probablemente el mejor entrevistador para el entrevistado, Juan tenía una virtud que cuando te veía complicado como entrevistado te tiraba un salvavidas... Juan era un gran conversador, me acomodaba su formato de permitir desarrollar ideas”. También lo situó como una figura clave del medio: “Probablemente de estos últimos 40 años Juan es uno de los nombres más importantes (de la radio magallánica)”.

Boccazzi además valoró la constante presencia de Radio Polar en distintos espacios de la vida comunitaria: barrios, emergencias y actividades sociales, consolidando su rol como un actor clave del tejido regional.

Ambos ex alcaldes coincidieron en que Radio Polar no solo ha sido un medio de comunicación, sino también un espacio de encuentro y memoria para la comunidad magallánica durante más de ocho décadas.





