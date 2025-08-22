Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de agosto de 2025

CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

Buenos días región.

ivaniasalinasvillanueva

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes del Partido Comunista, Ivania Salinas Villanueva, presentó los principales ejes de su candidatura y abordó el proceso que la llevó a ser parte de la lista de Unidad por Chile.

Cirujana dentista de 34 años, con experiencia laboral tanto en Punta Arenas como en Porvenir, Salinas explicó que su postulación responde a un proceso interno del Partido Comunista: “mi nombre fue propuesto por las distintas células del partido, fruto de un trabajo colectivo”, indicó.

La candidata recordó que en las elecciones municipales de 2024 se presentó como candidata a concejala por Punta Arenas, aunque no resultó electa, y señaló que su experiencia la motivó a seguir trabajando en lo público. Ahora, su objetivo es llegar al Parlamento para visibilizar una problemática que, a su juicio, ha sido históricamente relegada: la salud bucal en Chile.

Asimismo, se mostró orgullosa de la integración femenina en la lista que representa a la coalición: “Ya era hora de que hubieran mujeres”, precisó, destacando que la nómina está conformada por tres candidatas: la diputada Javiera Morales (Frente Amplio), la exconcejala Verónica Aguilar (Partido Radical) y ella misma, junto al ex presidente regional del Partido Socialista, Pablo Bussenius.


diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES APUESTA POR LA REELECCIÓN Y PRESENTA INICIATIVA PARA CREAR UN FONDEMA DEL HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250