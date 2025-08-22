22 de agosto de 2025
CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes del Partido Comunista, Ivania Salinas Villanueva, presentó los principales ejes de su candidatura y abordó el proceso que la llevó a ser parte de la lista de Unidad por Chile.
Cirujana dentista de 34 años, con experiencia laboral tanto en Punta Arenas como en Porvenir, Salinas explicó que su postulación responde a un proceso interno del Partido Comunista: “mi nombre fue propuesto por las distintas células del partido, fruto de un trabajo colectivo”, indicó.
La candidata recordó que en las elecciones municipales de 2024 se presentó como candidata a concejala por Punta Arenas, aunque no resultó electa, y señaló que su experiencia la motivó a seguir trabajando en lo público. Ahora, su objetivo es llegar al Parlamento para visibilizar una problemática que, a su juicio, ha sido históricamente relegada: la salud bucal en Chile.
Asimismo, se mostró orgullosa de la integración femenina en la lista que representa a la coalición: “Ya era hora de que hubieran mujeres”, precisó, destacando que la nómina está conformada por tres candidatas: la diputada Javiera Morales (Frente Amplio), la exconcejala Verónica Aguilar (Partido Radical) y ella misma, junto al ex presidente regional del Partido Socialista, Pablo Bussenius.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
