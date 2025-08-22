CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes del Partido Comunista, Ivania Salinas Villanueva, presentó los principales ejes de su candidatura y abordó el proceso que la llevó a ser parte de la lista de Unidad por Chile.

Cirujana dentista de 34 años, con experiencia laboral tanto en Punta Arenas como en Porvenir, Salinas explicó que su postulación responde a un proceso interno del Partido Comunista: “mi nombre fue propuesto por las distintas células del partido, fruto de un trabajo colectivo”, indicó.

La candidata recordó que en las elecciones municipales de 2024 se presentó como candidata a concejala por Punta Arenas, aunque no resultó electa, y señaló que su experiencia la motivó a seguir trabajando en lo público. Ahora, su objetivo es llegar al Parlamento para visibilizar una problemática que, a su juicio, ha sido históricamente relegada: la salud bucal en Chile.

Asimismo, se mostró orgullosa de la integración femenina en la lista que representa a la coalición: “Ya era hora de que hubieran mujeres”, precisó, destacando que la nómina está conformada por tres candidatas: la diputada Javiera Morales (Frente Amplio), la exconcejala Verónica Aguilar (Partido Radical) y ella misma, junto al ex presidente regional del Partido Socialista, Pablo Bussenius.



