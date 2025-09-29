CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ INICIA DESPLIEGUE TERRITORIAL COMO CANDIDATA A DIPUTADA INDEPENDIENTE POR MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata independiente a diputada por Magallanes, Claudia Barrientos Sánchez, entregó detalles sobre el inicio de su campaña y los principales temas que marcarán su propuesta en el territorio.

“Son 10 las comunas que hay que recorrer en breve tiempo, el 17 de septiembre comenzaron las campañas. Todo lo que se va a ver es despliegue, cartelería, espacio público. Todavía tenemos varios días, tratando de llegar a todos los lugares, estuve en Puerto Natales hace algunos días atrás”, señaló Barrientos, agregando que en sus encuentros ciudadanos comienzan a surgir con fuerza temas como la salud, la seguridad y la inversión de los recursos públicos.

Respecto al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), recordó su experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Michelle Bachelet: “Desde el primer PEDZE, me tocó estar muy presente en aquello. Fui parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, parte importante de la inversión pública. Esta evaluación que se hace respecto a costo/beneficio y ahí quedábamos fuera como región en muchas iniciativas. Logramos hacer con mucho esfuerzo que esta evaluación se mirara de una forma diferente”.

Sobre la reciente polémica por la colusión en el mercado de la centolla, Barrientos comentó que se trata de una situación que afecta directamente a las familias del sector pesquero artesanal “Hay que legislar, mejorar la normativa existente. Lo que tenemos que hacer ahí es resguardar a las 2000 familias que han sido afectadas en la última década y que no haya este abuso generalizado al sistema. Lo que nos ocurre muchas veces es que los parlamentarios se desconectan de sus territorios, cosas que terminan siendo advertidas pero no trabajadas. La fiscalización es un tema muy importante. Tiene que haber sanción e indemnización a las familias”.

Finalmente, en relación con las leyes de excepción, la candidata expresó que “no creo que se pongan en duda, lo que tenemos que hacer es revisarlas, todo ha cambiado, el crimen ha cambiado. No debiera cuestionarse los beneficios que estas normas presentan para las empresas que cumplan de buena manera, debiéramos cuestionar a las empresas que actúan de mala forma”.

Con estas definiciones, Barrientos adelantó que su campaña buscará instalar debates que vinculen directamente las demandas ciudadanas con el rol legislativo, subrayando la importancia de la cercanía territorial.





