Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de septiembre de 2025

CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ INICIA DESPLIEGUE TERRITORIAL COMO CANDIDATA A DIPUTADA INDEPENDIENTE POR MAGALLANES

Buenos días región.

barrientossanchez

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata independiente a diputada por Magallanes, Claudia Barrientos Sánchez, entregó detalles sobre el inicio de su campaña y los principales temas que marcarán su propuesta en el territorio.

“Son 10 las comunas que hay que recorrer en breve tiempo, el 17 de septiembre comenzaron las campañas. Todo lo que se va a ver es despliegue, cartelería, espacio público. Todavía tenemos varios días, tratando de llegar a todos los lugares, estuve en Puerto Natales hace algunos días atrás”, señaló Barrientos, agregando que en sus encuentros ciudadanos comienzan a surgir con fuerza temas como la salud, la seguridad y la inversión de los recursos públicos.

Respecto al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), recordó su experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Michelle Bachelet: “Desde el primer PEDZE, me tocó estar muy presente en aquello. Fui parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, parte importante de la inversión pública. Esta evaluación que se hace respecto a costo/beneficio y ahí quedábamos fuera como región en muchas iniciativas. Logramos hacer con mucho esfuerzo que esta evaluación se mirara de una forma diferente”.

Sobre la reciente polémica por la colusión en el mercado de la centolla, Barrientos comentó que se trata de una situación que afecta directamente a las familias del sector pesquero artesanal “Hay que legislar, mejorar la normativa existente. Lo que tenemos que hacer ahí es resguardar a las 2000 familias que han sido afectadas en la última década y que no haya este abuso generalizado al sistema. Lo que nos ocurre muchas veces es que los parlamentarios se desconectan de sus territorios, cosas que terminan siendo advertidas pero no trabajadas. La fiscalización es un tema muy importante. Tiene que haber sanción e indemnización a las familias”.

Finalmente, en relación con las leyes de excepción, la candidata expresó que “no creo que se pongan en duda, lo que tenemos que hacer es revisarlas, todo ha cambiado, el crimen ha cambiado. No debiera cuestionarse los beneficios que estas normas presentan para las empresas que cumplan de buena manera, debiéramos cuestionar a las empresas que actúan de mala forma”.

Con estas definiciones, Barrientos adelantó que su campaña buscará instalar debates que vinculen directamente las demandas ciudadanas con el rol legislativo, subrayando la importancia de la cercanía territorial.



srdavonicarcos

CANDIDATO A DIPUTADO POR MAGALLANES JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS: “TENEMOS QUE APRENDER DE LOS FUNCIONARIOS DE MILEI PARA QUE EL PAÍS FLUYA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

Leer Más

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

SD 6
nuestrospodcast
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
imagen 1 la memoria también se pinta

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250