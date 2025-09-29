CANDIDATO PRESIDENCIAL MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI “MAGALLANES NO VA A SALIR ADELANTE SIN UN PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN”

Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami abordó distintos ejes de su propuesta de gobierno y entregó un diagnóstico crítico sobre la situación del país.

“El Chile de hoy está agotado económicamente, tiene un ciclo político desconectado de la realidad”, señaló, destacando la urgencia de avanzar en un modelo de desarrollo que permita enfrentar las necesidades de las regiones. En particular, subrayó que “Magallanes no va a salir adelante sin un plan de industrialización”, aludiendo a la necesidad de generar empleo y valor agregado desde los territorios más australes, sobre todo con la apuesta industrial del Hidrógeno verde.

Enríquez-Ominami enfatizó la importancia de contar con un proyecto claro para conducir al país: “No tener programa sí es un problema, el programa de gobierno es la razón por la que estamos acá”. En esa línea, sostuvo que Chile debe volver a ser atractivo para la inversión internacional, mediante una reforma tributaria y un plan nacional de industrialización, entre otras medidas.

El candidato aseguró sentirse como la persona más preparada dentro de la actual contienda electoral y cuestionó a sus contrincantes, a quienes acusó de representar modelos políticos que no han sabido dar respuestas a las urgencias de los chilenos.





