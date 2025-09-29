Punta Arenas,
29 de septiembre de 2025

CANDIDATO PRESIDENCIAL MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI “MAGALLANES NO VA A SALIR ADELANTE SIN UN PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN”

Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami abordó distintos ejes de su propuesta de gobierno y entregó un diagnóstico crítico sobre la situación del país.

“El Chile de hoy está agotado económicamente, tiene un ciclo político desconectado de la realidad”, señaló, destacando la urgencia de avanzar en un modelo de desarrollo que permita enfrentar las necesidades de las regiones. En particular, subrayó que “Magallanes no va a salir adelante sin un plan de industrialización”, aludiendo a la necesidad de generar empleo y valor agregado desde los territorios más australes, sobre todo con la apuesta industrial del Hidrógeno verde.

Enríquez-Ominami enfatizó la importancia de contar con un proyecto claro para conducir al país: “No tener programa sí es un problema, el programa de gobierno es la razón por la que estamos acá”. En esa línea, sostuvo que Chile debe volver a ser atractivo para la inversión internacional, mediante una reforma tributaria y un plan nacional de industrialización, entre otras medidas.

El candidato aseguró sentirse como la persona más preparada dentro de la actual contienda electoral y cuestionó a sus contrincantes, a quienes acusó de representar modelos políticos que no han sabido dar respuestas a las urgencias de los chilenos.




CANDIDATO A DIPUTADO POR MAGALLANES JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS: “TENEMOS QUE APRENDER DE LOS FUNCIONARIOS DE MILEI PARA QUE EL PAÍS FLUYA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

Leer Más

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

SD 6
nuestrospodcast
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
imagen 1 la memoria también se pinta

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909