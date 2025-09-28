DOTACIÓN ANTÁRTICA 2026 SE PREPARA EN LA ESCUELA DE MONTAÑA

Los integrantes de la futura Dotación Antártica Ejército N° 78 participaron en una serie de instrucciones, de manera secuencial y con integrantes de distintas entidades, en la Escuela de Montaña, que fueron impartidas por el Centro de Entrenamiento en Montaña (CEMON).

Las otras entidades presentes son la Dotación Antártica Armada, el Instituto Antártico Chileno (INACH) y del Comando Conjunto Antártico Argentino (COCOANTAR).

“Instrucción de Ambientación en Terrenos Nevados”

El primer curso fue la “Instrucción de Ambientación en Terrenos Nevados”, en que participaron la Dotación Antártica Ejército, con la Dotación Antártica Armada y del Instituto Antártico Chileno (INACH).

En la oportunidad, se capacitaron sobre conocimientos de las características atmosféricas y geomorfológicas de escenarios de clima frío, primeros auxilios, refugios, uso del vestuario y equipo para clima frío, y alimentación.

Sobre la experiencia, Pablo Espinoza G., del Departamento de Expedición y Logística del INACH, expresó que “es muy importante poder continuar con este tipo de capacitaciones en el Ejército con el INACH, ya que nos permite poder trabajar en conjunto y poder desarrollar un mundo dentro de las actividades que se desarrollan en el territorio antártico. Esto nos fortalece como país, nos fortalece como instituciones, y fortalece como trabajo en conjunto”.

“Desplazamientos en Escenarios de Glaciación”

En la segunda instrucción, sobre “Desplazamientos en Escenarios de Glaciación”, concurrieron los integrantes de la Dotación Antártica Ejército, Dotación Antártica Armada, del INACH y del Comando Conjunto Antártico Argentino (COCOANTAR).

Allí se instruyó sobre nudos y ataduras, medios de paso, poleas, autorescate en terrenos nevados, paso de zonas peligrosas, técnicas de encordamiento, desplazamientos con crampones y raquetas y anclajes en terrenos nevados.

Al respecto, el Teniente Mauricio Leiva Monla, del COCOANTAR, manifestó que esta experiencia “es una vivencia muy valiosa, tanto en lo personal como en lo profesional. Dicho intercambio nos ha permitido fortalecer la cooperación y a enriquecer nuestra preparación tendiente al próximo despliegue, en el continente antártico”.

“Conducción y mecánica de motos de nieve y carros Pisten Bully”

Mientras que la última, fue la de “Conducción y mecánica de motos de nieve y carros Pisten Bully”, a la que acudieron los miembros de la Dotación Antártica Ejército.

En dicha actividad, se ejecutaron instrucciones que tuvieron como objetivo capacitar a la Sección de Exploradores de la Base, sus mecánicos y conductores, en el mantenimiento y conducción de motos de nieve y carros Pisten Bully.





Cabe destacar que la presencia de personal de otras entidades permitió generar vínculos profesionales con otros operadores antárticos en el plano combinado e interagencial.

De la misma manera, de forma paralela, dos integrantes de la Dotación Antártica del Ejército de Chile fueron a una instrucción en el COCOANTAR en Caviahue, Provincia de Neuquén (Argentina), la que permitió intercambiar conocimientos técnicos para operar en Territorio Antártico, sobre refugio, desplazamiento, rescate organizado y trabajo en embarcación neumática con trajes de exposición.

El Comandante de la Dotación Antártica Ejército N° 78, Teniente Coronel Carlos Torres B., valoró las capacitaciones entregadas por la Escuela de Montaña, porque “permiten al personal de la Dotación recibir los contenidos prácticos y teóricos para cumplir sus tareas en el continente antártico, desarrollando las habilidades necesarias para operar en clima frío. Junto con lo anterior, significa una instancia fundamental para la preparación como equipo, facilitando el conocimiento y cohesión de la unidad para enfrentar las futuras tareas antárticas”.

Este tipo de actividades permiten incrementar la preparación de quienes formarán parte de la Dotación Antártica del Ejército, generar vínculos profesionales y de camaradería con otras instituciones del Estado y con sus homólogos pertenecientes instituciones de países amigos.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.



