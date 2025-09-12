BASE O’HIGGINS DEL EJÉRCITO BUSCA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA 2026

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Teniente Coronel Rafael Delard de Rigoulieres Quesada, Comandante de la Base Antártica del Ejército “Capitán Bernardo O’Higgins”, entregó detalles sobre el presente y los desafíos de la unidad ubicada a 1.700 kilómetros de Punta Arenas.

Durante la conversación, recordó que la presencia chilena en el continente blanco se remonta a 1947, con la fundación de la primera base nacional, la “Arturo Prat”, que en sus orígenes llevó el nombre de “Base Soberanía”. Subrayó que este hito marcó el inicio de una política de Estado que hoy sigue consolidándose con infraestructura y presencia permanente.

Actualmente, la Base O’Higgins cuenta con una dotación de 22 personas. Entre ellas, se incorporó recientemente un médico veterinario, con el objetivo de fortalecer las labores de ciencia e investigación en el territorio antártico.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la unidad es avanzar hacia altos estándares ambientales. En este sentido, el comandante destacó que buscan transformarse en la primera base antártica acreditada bajo la norma internacional ISO 14001 para el año 2026, certificación que avala la gestión ambiental responsable.

Con esta meta, la Base O’Higgins busca consolidar su rol no solo en la defensa de la soberanía, sino también como referente en sostenibilidad en un territorio de especial relevancia para la humanidad.



