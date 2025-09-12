Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de septiembre de 2025

BASE O’HIGGINS DEL EJÉRCITO BUSCA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA 2026

Buenos días región.

baseantarticaejercito

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Teniente Coronel Rafael Delard de Rigoulieres Quesada, Comandante de la Base Antártica del Ejército “Capitán Bernardo O’Higgins”, entregó detalles sobre el presente y los desafíos de la unidad ubicada a 1.700 kilómetros de Punta Arenas.

Durante la conversación, recordó que la presencia chilena en el continente blanco se remonta a 1947, con la fundación de la primera base nacional, la “Arturo Prat”, que en sus orígenes llevó el nombre de “Base Soberanía”. Subrayó que este hito marcó el inicio de una política de Estado que hoy sigue consolidándose con infraestructura y presencia permanente.

Actualmente, la Base O’Higgins cuenta con una dotación de 22 personas. Entre ellas, se incorporó recientemente un médico veterinario, con el objetivo de fortalecer las labores de ciencia e investigación en el territorio antártico.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la unidad es avanzar hacia altos estándares ambientales. En este sentido, el comandante destacó que buscan transformarse en la primera base antártica acreditada bajo la norma internacional ISO 14001 para el año 2026, certificación que avala la gestión ambiental responsable.

Con esta meta, la Base O’Higgins busca consolidar su rol no solo en la defensa de la soberanía, sino también como referente en sostenibilidad en un territorio de especial relevancia para la humanidad.


baseantarticaejercito

BASE O’HIGGINS DEL EJÉRCITO BUSCA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Leer Más

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
nuestrospodcast
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250