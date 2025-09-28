TRAIL RUNNING, NATURALEZA Y OTOÑO EN TORRES DEL PAINE: PATAGONIA CAMP CUP CELEBRA SU NOVENA EDICIÓN

El próximo sábado 2 de mayo de 2026 se realizará la novena edición de la Patagonia Camp Cup, consolidada como la única carrera de trail running que se desarrolla en otoño en la Patagonia. El hotel Patagonia Camp, a orillas del Lago Toro y con vistas privilegiadas al macizo Paine, volverá a ser la locación de esta experiencia deportiva y cultural que cada año atrae a corredores de Chile y el mundo.

La competencia ofrecerá cuatro recorridos: por primera vez se incorpora la distancia de 5K, pensada para quienes se inician o buscan un desafío breve; se mantienen 15K, 21K y 42K, orientadas a niveles intermedios y avanzados. Los circuitos atraviesan bosques nativos, cruzan ríos cristalinos y presentan desniveles que reflejan el carácter de la geografía patagónica.

Pero la experiencia no termina al cruzar la meta; todos los corredores y sus acompañantes podrán disfrutar de música en vivo, un tradicional asado patagónico, un buffet de celebración y un espacio de recuperación con masajes gratuitos para los participantes de la carrera. Además, durante la premiación se sorteará una estadía en Patagonia Camp para la noche previa a la edición 2027, y en la etapa de inscripciones se lanzará un concurso en redes sociales cuyo premio será la inscripción y una estadía para dos personas la noche previa a la carrera 2026.

El evento también contempla beneficios especiales para clubes de running (por cada 8 inscritos, solo pagan 7) y un 15% de descuento para residentes de la Región de Magallanes, junto con servicio de traslado opcional desde y hacia Puerto Natales. Además, hasta el 30 de noviembre de 2025 se podrá acceder a tarifas Early Bird en todas las distancias, con cupos limitados para quienes aseguren su inscripción con anticipación.

Quienes quieran participar encontrarán toda la información en la página oficial de inscripciones (Welcu) y en la cuenta de Instagram del evento (@patagoniacamp.cup).

El otoño en Torres del Paine ofrece el marco perfecto: bosques de lengas y coigües teñidos de rojo y amarillo, montañas con nieve reciente y cielos de un azul profundo. Un escenario que convierte cada kilómetro en una experiencia inolvidable.

​

