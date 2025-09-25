SERNATUR, EL GOBIERNO REGIONAL Y EL SECTOR TURISMO DE MAGALLANES FIRMAN PLAN REGIONAL DE CAPITAL HUMANO EN TURISMO

​Con la presencia del gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, y del director nacional de Turismo, Cristóbal Benítez Villafranca, se realizó la firma del Plan Regional de Capital Humano en Turismo en Puerto Natales junto al sector turismo de la región.



Este plan se ha construido a partir del trabajo de la Mesa de Capital Humano en Turismo integrada por municipios, entidades públicas, privadas, gremios, cámaras y asociaciones de turismo y la academia. Este insumo recoge las necesidades detectadas en el marco de la mesa y busca potenciar el talento humano del sector con tres ejes principales: empleo, gobernanza y asociatividad, y formación y desarrollo de talento.



El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez Villafranca, destacó que, “muy contentos de la firma del Plan Regional de Capital Humano que viene a concretar un trabajo de dos años de la Mesa Regional de Capital Humano, donde han trabajado en conjunto gremios, la academia, el sector público, para poder desarrollar en conjunto un plan con una visión de mediano plazo en la Región de Magallanes”.





“Esto va muy en línea con la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, donde el desarrollo de oportunidades para las personas en un territorio es fundamental cuando hablamos de sostenibilidad. En ese aspecto considerar que este plan se enfoca en cómo potenciamos la empleabilidad en el sector turístico, además de cómo mejoramos la formación y profesionalización del sector”.



Durante 2024 el turismo dio empleo a más de 10.650 personas en la región, esta cifra representa un aumento de 16,5% en la empleabilidad del sector respecto al año anterior. En esta materia se detectaron necesidades de capacitación en hospitalidad, idioma inglés, primeros auxilios básico y en zonas remotas. También, la relevancia de fortalecer la inspección de servicios turísticos, la fiscalización de la informalidad y la asociatividad y gobernanza turística.



En la Estrategia regional de Desarrollo 2023–2030, se establece al turismo como sector prioritario para el desarrollo regional, y en el marco del traspaso de competencias desde Sernatur al Gobierno Regional de Magallanes, se articula un proceso de gobernanza turística que contempla temáticas de capital humano en turismo.



Por su parte, el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, indicó “Se han hecho los diagnósticos, se han acordado cuáles son las metas, los pasos que tenemos que dar, no solamente en la provincia de Última Esperanza, sino que en toda la región, y tal como lo hemos mencionado, a través de instalaciones como el CFT, la mesa regional de capacitación, proyectos especiales en el ámbito de desarrollo humano, y también una lista importante de otros elementos que han sumado a este diagnóstico”.



“Nosotros como gobierno regional nos comprometemos, como lo hemos hecho, con recursos importantes, partiendo ya nuevamente la temporada con un gran evento mundial como ATWS”.



En esta misma ocasión, se reconoció a tres empresas de la provincia de Última Esperanza —Hotel Lago Grey, Hotel Costa Australis y Hotel del Paine—, las cuales recibieron el Certificado de Adhesión al Código de Conducta ESNNA-VT (en prevención a la Explotación Sexual de Niños, niñas y adolescentes), reafirmando así su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia en el contexto del turismo.



Con estainstancia, Magallanes reafirma su vocación turística y compromiso con el fortalecimiento del talento humano, clave para fortalecer las experiencias turísticas y consolidar a la región como un destino turístico preferido a nivel nacional e internacional.





