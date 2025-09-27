BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PDI RESCATAN A CAN QUE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE ABANDONO

En el marco de la una denuncia por el delito de maltrato animal oficiales de la brigada de investigación criminal, en coordinación con el ministerio púbico y el departamento de tenencia responsable de mascotas del municipio de Punta Arenas se trasladaron hasta un domicilio del Barrio Sur, debido a que en su interior había un ejemplar canino solo, ya que el encargado del inmueble se encontraba ausente desde este miércoles.

Los detectives, previa autorización judicial ingresaron al inmueble, logrando rescatar al can de nombre Bethoven que se encontraba en situación de abandono y deshidratación.

El can fue derivado hasta el canil municipal y los antecedentes puestos a disposición del ministerio público.



