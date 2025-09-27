UN RINCÓN QUE SE LLENA DE COLOR EN PUNTA ARENAS

En Arauco con Waldo Seguel, en el Cerro de la Cruz, la ciudad está contando su historia de una manera distinta: con mosaicos que retratan la vida, los paisajes y la cultura de Magallanes.

Son murales que crecen día a día, que transforman un muro en un paseo lleno de identidad patagónica.

A pocos pasos del mirador, este lugar no solo invita a los turistas, también a cada puntarenense a caminar, detenerse y sentirse orgulloso de lo nuestro.

Detrás de cada mosaico hay horas de trabajo, creatividad y amor por la ciudad. Ese impulso lo ha liderado Rodrigo Barría, quien con paciencia y talento ha transformado un muro gris en un espacio que hoy habla de Magallanes y su gente. Su obra no solo embellece, también inspira a valorar lo nuestro y a mirar Punta Arenas con nuevos ojos.

Porque estos mosaicos son más que arte: son memoria, belleza y un regalo para la ciudad.

​

