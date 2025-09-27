27 de septiembre de 2025
UN RINCÓN QUE SE LLENA DE COLOR EN PUNTA ARENAS
Soy reportero.
En Arauco con Waldo Seguel, en el Cerro de la Cruz, la ciudad está contando su historia de una manera distinta: con mosaicos que retratan la vida, los paisajes y la cultura de Magallanes.
Son murales que crecen día a día, que transforman un muro en un paseo lleno de identidad patagónica.
A pocos pasos del mirador, este lugar no solo invita a los turistas, también a cada puntarenense a caminar, detenerse y sentirse orgulloso de lo nuestro.
Detrás de cada mosaico hay horas de trabajo, creatividad y amor por la ciudad. Ese impulso lo ha liderado Rodrigo Barría, quien con paciencia y talento ha transformado un muro gris en un espacio que hoy habla de Magallanes y su gente. Su obra no solo embellece, también inspira a valorar lo nuestro y a mirar Punta Arenas con nuevos ojos.
Porque estos mosaicos son más que arte: son memoria, belleza y un regalo para la ciudad.
BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PDI RESCATAN A CAN QUE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE ABANDONO
Al interior de un inmueble en el sector sur de Punta Arenas.
