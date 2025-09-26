PUNTA ARENAS: ONG KORBAN INVITA A UNIRSE A SU NUEVA CAMPAÑA DE DONACIÓN

​En KORBAN, creemos en el poder de la solidaridad para cambiar vidas. No somos una campaña política; somos un movimiento impulsado por la convicción de que juntos podemos tejer una red de apoyo inquebrantable para quienes más lo necesitan.



Nuestra misión es llevar felicidad, amor, esperanza y seguridad alimentaria a cientos de familias en Chile. Cada día, nos enfocamos en ser un pilar para los más vulnerables: niños que merecen un futuro brillante, mujeres que luchan con valentía y adultos mayores que necesitan nuestro cuidado y respeto.



Nuestro impacto habla por sí mismo.



Las palabras se convierten en acción, y la acción en resultados tangibles. Gracias al apoyo de personas y empresas como tú, nuestro reporte de 2024 refleja el cambio que estamos generando:



✓ + de 30.000 kilos de donaciones entregadas: Alimento, abrigo y artículos de primera necesidad que llegaron directamente a quienes lo requerían.

✓ + de 1.500 canastas y colaciones distribuidas: Un alivio real y concreto para el sustento diario de muchas familias.

✓ + de 4.000 personas beneficiarias: Vidas impactadas positivamente a lo largo de Chile.

✓ + de 45 instituciones ayudadas: Multiplicando nuestro alcance al colaborar con otras organizaciones con un fin común.



Únete y Sé Parte del Cambio



Hoy, lanzamos oficialmente nuestra campaña para seguir transformando realidades y sociedades. Detrás de cada necesidad hay una persona, una familia cuya vida puede cambiar gracias a tu generosidad.



Invitamos a personas con un gran corazón y a empresas con un fuerte compromiso social a ser parte de esta misión. Tu aporte nos permitirá continuar y expandir nuestros programas, asegurando que la ayuda llegue de manera sostenida a quienes cuentan con nosotros.



Tu donación marcará un hito en la vida de alguien. Sé parte de la transformación.



¿Listo para construir un futuro más justo con nosotros? ¡Contáctanos!



WhatsApp: +56 956586333‬



Instagram: @ong_korban



Correo Electrónico: [email protected]



Con KORBAN, tu ayuda se convierte en esperanza.



