26 de septiembre de 2025
PUNTA ARENAS: ONG KORBAN INVITA A UNIRSE A SU NUEVA CAMPAÑA DE DONACIÓN
Comunicado de prensa.
En KORBAN, creemos en el poder de la solidaridad para cambiar vidas. No somos una campaña política; somos un movimiento impulsado por la convicción de que juntos podemos tejer una red de apoyo inquebrantable para quienes más lo necesitan.
Nuestra misión es llevar felicidad, amor, esperanza y seguridad alimentaria a cientos de familias en Chile. Cada día, nos enfocamos en ser un pilar para los más vulnerables: niños que merecen un futuro brillante, mujeres que luchan con valentía y adultos mayores que necesitan nuestro cuidado y respeto.
Nuestro impacto habla por sí mismo.
Las palabras se convierten en acción, y la acción en resultados tangibles. Gracias al apoyo de personas y empresas como tú, nuestro reporte de 2024 refleja el cambio que estamos generando:
✓ + de 30.000 kilos de donaciones entregadas: Alimento, abrigo y artículos de primera necesidad que llegaron directamente a quienes lo requerían.
✓ + de 1.500 canastas y colaciones distribuidas: Un alivio real y concreto para el sustento diario de muchas familias.
✓ + de 4.000 personas beneficiarias: Vidas impactadas positivamente a lo largo de Chile.
✓ + de 45 instituciones ayudadas: Multiplicando nuestro alcance al colaborar con otras organizaciones con un fin común.
Únete y Sé Parte del Cambio
Hoy, lanzamos oficialmente nuestra campaña para seguir transformando realidades y sociedades. Detrás de cada necesidad hay una persona, una familia cuya vida puede cambiar gracias a tu generosidad.
Invitamos a personas con un gran corazón y a empresas con un fuerte compromiso social a ser parte de esta misión. Tu aporte nos permitirá continuar y expandir nuestros programas, asegurando que la ayuda llegue de manera sostenida a quienes cuentan con nosotros.
Tu donación marcará un hito en la vida de alguien. Sé parte de la transformación.
¿Listo para construir un futuro más justo con nosotros? ¡Contáctanos!
WhatsApp: +56 956586333
Instagram: @ong_korban
Correo Electrónico: [email protected]
Con KORBAN, tu ayuda se convierte en esperanza.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.