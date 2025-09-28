Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

[4200KM], el último estreno de la compañía valenciana Teatro de lo Inestable (España), se presentaráel próximo miércoles 01 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas. ​

4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

La obra, que aborda crítica y poéticamente el drama de la migración, también cruzará hasta Tierra del Fuego para presentarse en el Auditorio del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, el próximo 03 de octubre con funciones a las 11:00 y 19:00 horas, para estudiantes y público general respectivamente.

Durante octubre el 17 Festival de Artes Cielos del Infinito presentará el último estreno de Teatro de lo Inestable, compañía proveniente de la ciudad de Valencia, España, con casi treinta años de trayectoria. [4200KM] es el nombre de la obra que se exhibirá tanto en Punta Arenas como en Porvenir, una creación escénica que indaga en el viaje de un cayuco a la deriva durante 90 días, entre enero y abril de 2024. Las funciones se realizarán los días 01 y 03 de Octubre, en horario para estudiantes y público general en ambas localidades. Las entradas gratuitas se encuentran disponibles en cielosdelinfinito.cl. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El arribo de la compañía valenciana a la región  de Magallanes se enmarca en su gira internacional que contempla 39 funciones en seis países: España, Chile, Argentina y Uruguay finalizando en 2026 en Portugal y Suiza. Asumiendo de esta manera la mayor gira de la agrupación, hasta la fecha. Acerca de este desafío y su paso por Latinoamérica, el Director de la compañía, Jacobo Pallarés expresó: “Esta gira es un hito para Teatro de lo Inestable, es la gira más larga que hemos tenido en nuestros 30 años de trabajo. Latinoamérica es un territorio extraordinario que nos significa oportunidades, trabajo, expectativas, relaciones, conexiones y futuro. Mucho futuro. Llevamos 4 años girando y volviendo a lugares ya conocidos… Que una compañía tenga una proyección futura en tantos países es un logro. Además, Inestable siempre trabaja pensando en el resto de compañías valencianas y entendiendo que lo Internacional es un trabajo de ida y vuelta. Nuestros contactos y rutas sirven también para otras organizaciones”, expresó finalmente Pallarés quien también es uno de los intérpretes en  [4200KM].

Programación

[4200KM] - Teatro de lo Inestable (Valencia, España)

Miércoles 1 octubre 2025 | 19.00 Horas público general - 11:00 Horas estudiantes

Teatro Municipal José Bohr, Magallanes 823 - Punta Arenas

Duración: 80 min

Público: +14 años

[4200KM] - Teatro de lo Inestable (Valencia, España)

Viernes 3 octubre 2025 | 19.00 Horas público general - 11:00 Horas estudiantes

Auditorio Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, Magallanes 618 - Porvenir

Duración: 80 min

Público: +14 años

Reseña

[4200KM]: Imaginamos una barcaza con veinticinco personas mar adentro, tan adentro que no se pueden ver ni las costas, ni los límites de la tierra, solo mar, mar y noche, mar y horizonte, mar y distancia. Allí están ellas: las tormentas, las olas... y las ballenas. A través de documentos de una bióloga marina obsesionada con las ballenas, las voces de los niños perdidos y el diario de un tal J.Pallarés, surge una pregunta que nos interpela a todos: ¿Dónde quedó la tripulación de la barca aparecida a 4200 km de puerto amigo? ¿Dónde quedan todas aquellas personas que desaparecen en su viaje migratorio en busca de un lugar mejor?

El texto que da vida a [4200KM] es una coautoría iberoamericana escrita por Jacobo Pallarés y Arantxa Cortés de València, Patricia Michele Cabrera y Andrea Pereda de Chile y la uruguaya Noel Rosas. En esta pieza que aborda el drama migratorio, Teatro de lo Inestable mezcla imagen, texto, música y una puesta en escena, que hacen que cada función se construya como una experiencia escénica que pone en primer plano la dignidad de los migrantes, abriendo un espacio de reflexión sobre uno de los fenómenos más urgentes de nuestro tiempo.

Ficha Artística

Co-autoría: Patricia Michele Cabrera, Andrea Consuelo Pereda, Arantxa Cortés, Noel

Rosas y Jacobo Pallarés

Dramaturgia, creación y dirección: Jacobo Pallarés

En escena: Victoria Mínguez, Juan Andrés González, Nuria Albelda y Jacobo Pallarés

Dirección de actores: Alejandra Mandli

Espacio escénico: Los Reyes del Mambo

Diseño de iluminación: Diego Sánchez

Espacio sonoro: Juan Andrés González

Videocreación: Aurora Diago

Producción ejecutiva: Esther Pedrós y Marta Rubio

Producción en gira: Nuria Albelda

Responsable técnica: Nacho Roland

Con la colaboración en residencia de autoría: Teatro BioBío (Chile), Cielos del Infinito (Chile), Espacio Dínamo (Uruguay), Espai Inestable (València)

Con el apoyo del: Institut Valencià de Cultura (IVC)

La 17a Edición del Festival Cielos del Infinito cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.


PANEL DE DEBATE Y CONVERSACIÓN EN POLAR COMUNICACIONES: EL IMPACTO DE LA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y BRECHAS EN ACCESO A LA VIVIENDA

Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

