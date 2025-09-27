CARABINEROS INVESTIGA AGRESIÓN CON ARMA BLANCA A UN ADULTO MAYOR

Durante la mañana de este sábado 27 de septiembre, a eso de las 07:30 horas Carabineros llega a la intersección de calle Armando Sanhueza con Balmaceda donde se encontraba un hombre adulto mayor de 70 años tendido en el suelo con sus manos ensangrentadas y una herida cortante en su abdomen, por lo que se solicita personal Samu, quienes logran estabilizarlo y trasladarlo de urgencias al Hospital Regional, donde por la gravedad de las lesiones ingresa a pabellón sin riesgo vital.

Cabe considerar que no fue posible entrevistarse con la víctima ya que se encontraba en manifiesto estado de ebriedad. Al consultar a la central de cámaras de la Municipalidad se señala que en ese momento las cámaras no estaban direccionadas hacia ese punto específico por lo que se desconoce el contexto de la agresión. El procedimiento se encuentra en desarrollo toda vez que no ha sido posible obtener la versión del afectado y no había testigos en el sector.

