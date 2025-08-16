CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR AMENAZAS DE MUERTE

La mañana de este día sábado 16 de agosto, pasadas las 9 am Carabineros de la 1a Comisaría es alertado por la central de comunicaciones para acudir a calle Las Heras, ya que se habría informado que 4 sujetos se encontraban en el interior de un inmueble.

Al llegar rápidamente al lugar, los sujetos huyen en diferentes direcciones, logrando la captura de dos de ellos, tratándose de un ciudadano colombiano y otro chileno. Al entrevistarse con la víctima reconoce a los imputados, asegurando que lo habrían amenazado de muerte.

Al patrullar el sector se pudo encontrar dos armas blanca, un cuchillo y uno de tipo machete, además de una pistola a fogueo no apta para el disparo.

Ambos detenidos serán pasados a control de detención este día domingo 17 de agosto por el delito de Amenazas de Muerte

