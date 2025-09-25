Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

25 de septiembre de 2025

CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS: "OJALÁ ESTO FUERA COMO EL FÚTBOL Y PUDIÉRAMOS NACIONALIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE MILEI PARA QUE MAGALLANES AVANCE"

​Comunicado de Prensa

srdanovicarcos
El candidato a diputado por Magallanes, Juan Srdanovic Arcos, reaccionó con firmeza ante la reciente decisión de TotalEnergies de suspender por dos años la tramitación ambiental de su megaproyecto de hidrógeno verde en San Gregorio, que consideraba una inversión de 16 mil millones de dólares y la creación de hasta 10 mil empleos en la región.
"Vamos a tener que hacer lo mismo que en el fútbol: nacionalizar a los funcionarios de Milei, porque mientras en Chile no se avanza y se ponen puros obstáculos, en Argentina ya están instalando molinos eólicos en Tierra del Fuego, y lo han hecho con la misma empresa que acá acaba de suspender su proyecto. Yo aplaudo a los funcionarios de Milei, que han tenido la celeridad que no han tenido los funcionarios del SEA en Magallanes. Ojalá esto fuera como el fútbol y pudiéramos nacionalizarlos para que nuestra región avance", señaló Srdanovic.


Excesivas postergaciones en Chile


El candidato recalcó que el problema no es nuevo, sino que refleja una larga cadena de postergaciones. "Aquí llevamos años dilatando proyectos. Hay empresas que iniciaron sus trámites en 2021, que han tenido que retirarlos y volver a presentarlos. Cada vez que se reinicia el proceso, se agregan nuevas observaciones que en tramitaciones anteriores no existían. El Gobierno nos tiene en un círculo vicioso, que nunca deja de crecer, cada vez que se cumple con algo se vuelve al punto de partida, mientras tanto, nuestra juventud sigue esperando un puesto laboral en una industria que podría cambiar el futuro de Magallanes", advirtió.


Srdanovic comparó la situación local con experiencias internacionales: "En Texas, un estado que también desarrolla proyectos energéticos a gran escala, estos trámites se resuelven en menos de dos años. Aquí, en cambio, seguimos empantanados. Tenemos seminarios de hidrógeno verde, foros académicos, discursos del propio Presidente sobre el tema, pero a la hora de la verdad los funcionarios del SEA actúan con arbitrariedad. Pareciera que lo único que quieren es que no se instale ningún proyecto de hidrógeno verde en la región".


Una oportunidad que no puede seguir perdiéndose


El aspirante al Congreso insistió en que la industria del hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para Magallanes, tanto por la magnitud de la inversión como por la posibilidad de generar empleo para miles de familias. "Estamos hablando de la llamada 'industria del futuro', de la opción de posicionar a Magallanes como líder mundial en energías limpias. Pero lo que hoy vemos es frustración: proyectos que se detienen, empresas que retroceden y jóvenes que miran cómo sus oportunidades laborales se esfuman. Eso es imperdonable".


Crítica directa al gobierno


Srdanovic enfatizó que no basta con discursos grandilocuentes: "El gobierno organiza seminarios sobre hidrógeno verde, lanza invitaciones y programas, pero en la práctica sus funcionarios terminan actuando en la dirección contraria. La contradicción es evidente: se habla del futuro, pero se bloquea el presente. Se llenan páginas con promesas, pero se vacían los bolsillos de los magallánicos que esperaban un trabajo digno en esta nueva industria".


Finalmente, el candidato reiteró su llamado a la acción: "Magallanes no puede quedar rezagado por culpa de una burocracia que ahoga el desarrollo. Necesitamos reglas claras, plazos razonables y funcionarios que entiendan que su rol es acompañar y fiscalizar con justicia, no paralizar la inversión. La región merece avanzar, y yo me voy a asegurar de que lo haga".


srdanovicarcos

CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS: "OJALÁ ESTO FUERA COMO EL FÚTBOL Y PUDIÉRAMOS NACIONALIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE MILEI PARA QUE MAGALLANES AVANCE"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

Leer Más

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

pdipuq
nuestrospodcast
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-09-26 at 3

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
srjpasecultural

JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250