CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS: "OJALÁ ESTO FUERA COMO EL FÚTBOL Y PUDIÉRAMOS NACIONALIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE MILEI PARA QUE MAGALLANES AVANCE"

El candidato a diputado por Magallanes, Juan Srdanovic Arcos, reaccionó con firmeza ante la reciente decisión de TotalEnergies de suspender por dos años la tramitación ambiental de su megaproyecto de hidrógeno verde en San Gregorio, que consideraba una inversión de 16 mil millones de dólares y la creación de hasta 10 mil empleos en la región.

"Vamos a tener que hacer lo mismo que en el fútbol: nacionalizar a los funcionarios de Milei, porque mientras en Chile no se avanza y se ponen puros obstáculos, en Argentina ya están instalando molinos eólicos en Tierra del Fuego, y lo han hecho con la misma empresa que acá acaba de suspender su proyecto. Yo aplaudo a los funcionarios de Milei, que han tenido la celeridad que no han tenido los funcionarios del SEA en Magallanes. Ojalá esto fuera como el fútbol y pudiéramos nacionalizarlos para que nuestra región avance", señaló Srdanovic.





Excesivas postergaciones en Chile

El candidato recalcó que el problema no es nuevo, sino que refleja una larga cadena de postergaciones. "Aquí llevamos años dilatando proyectos. Hay empresas que iniciaron sus trámites en 2021, que han tenido que retirarlos y volver a presentarlos. Cada vez que se reinicia el proceso, se agregan nuevas observaciones que en tramitaciones anteriores no existían. El Gobierno nos tiene en un círculo vicioso, que nunca deja de crecer, cada vez que se cumple con algo se vuelve al punto de partida, mientras tanto, nuestra juventud sigue esperando un puesto laboral en una industria que podría cambiar el futuro de Magallanes", advirtió.

Srdanovic comparó la situación local con experiencias internacionales: "En Texas, un estado que también desarrolla proyectos energéticos a gran escala, estos trámites se resuelven en menos de dos años. Aquí, en cambio, seguimos empantanados. Tenemos seminarios de hidrógeno verde, foros académicos, discursos del propio Presidente sobre el tema, pero a la hora de la verdad los funcionarios del SEA actúan con arbitrariedad. Pareciera que lo único que quieren es que no se instale ningún proyecto de hidrógeno verde en la región".





Una oportunidad que no puede seguir perdiéndose





El aspirante al Congreso insistió en que la industria del hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para Magallanes, tanto por la magnitud de la inversión como por la posibilidad de generar empleo para miles de familias. "Estamos hablando de la llamada 'industria del futuro', de la opción de posicionar a Magallanes como líder mundial en energías limpias. Pero lo que hoy vemos es frustración: proyectos que se detienen, empresas que retroceden y jóvenes que miran cómo sus oportunidades laborales se esfuman. Eso es imperdonable".

Crítica directa al gobierno





Srdanovic enfatizó que no basta con discursos grandilocuentes: "El gobierno organiza seminarios sobre hidrógeno verde, lanza invitaciones y programas, pero en la práctica sus funcionarios terminan actuando en la dirección contraria. La contradicción es evidente: se habla del futuro, pero se bloquea el presente. Se llenan páginas con promesas, pero se vacían los bolsillos de los magallánicos que esperaban un trabajo digno en esta nueva industria".

Finalmente, el candidato reiteró su llamado a la acción: "Magallanes no puede quedar rezagado por culpa de una burocracia que ahoga el desarrollo. Necesitamos reglas claras, plazos razonables y funcionarios que entiendan que su rol es acompañar y fiscalizar con justicia, no paralizar la inversión. La región merece avanzar, y yo me voy a asegurar de que lo haga".

