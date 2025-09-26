Punta Arenas,
26 de septiembre de 2025

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PORVENIR APRENDIERON SOBRE “TIPOS DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA” A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO “EXPLORA TU CIENCIA” DEL PAR EXPLORA MAGALLANES

​La instancia fue dictada por Gasco Educa y tuvo como objetivo que los niños y niñas aprendieran y aclararan sus dudas relacionadas al taller “Tipos de energía y eficiencia energética”

​Hasta la Sala de Gasco Educa, ubicada el interior del Museo Maggiorino Borgatello, llegaron los y las estudiantes del primero básico de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir.

 
Esta actividad fue organizada por el PAR Explora Magallanes en el marco del instrumento “Explora tu Ciencia, financiado por el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

 
La instancia fue dictada por Gasco Educa y tuvo como objetivo que los niños y niñas aprendieran y aclararan sus dudas relacionadas al taller “Tipos de energía y eficiencia energética”

 
Al respecto, el Coordinador de Gasco Educa Magallanes, Claudio Villegas, comentó que “ para nosotros es muy importante también descentralizar las visitas en el programa acá en la muestra del museo Maggiorino Borgatello, así que estamos felices de haber recibido a estos niños pequeños que vinieron de Porvenir, quienes el día de hoy aprendieron sobre la transición energética, el medio ambiente y también de cómo cuidar los recursos naturales que tenemos en el planeta”.

 
La Directora Ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “ esta acción se da gracias a la alianza que existe entre el proyecto y Gasco Educa que constantemente nos apoyan para que nuestros beneficiarios a través del instrumento Explora Tu Ciencia, puedan aprender de manera lúdica y en terreno sobre la eficiencia energética. Como PAR Explora Magallanes es muy importante llegar a todas las comunidades educativas de la región y por esta razón los niños y niñas del primero básico de la Escuela Bernardo O’Higgins, han sido parte de esta visita”.

 
La profesora de la escuela Bernardo O’Higgins, Francia Carreño, expresó que “ esta experiencia ya la he vivido con diferentes cursos y siempre me parece maravillosa, ya que los niños aprenden diversas áreas como de la energía que es importante porque ellos lo ven a diario en sus casas”.

 
Los y las estudiantes, disfrutaron de la actividad. Una de ellas fue, Agustina Silva, comentó que “ me gustó la visita porque aprendí sobre energía, gas y electricidad ”. Otro de ellos fue Jacinta Espíndola, dijo que “ yo aprendí sobre el viento y el gas”.

 
Explora tu Ciencia es un instrumento regional gratuito. Para consultas e inscripciones escribir al email:

 [email protected]

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

