¡YA ES OFICIAL POR LA IISA! PAULA BRAVO Y ANDRÉS LÓPEZ COMPLETARON EL PRIMER ICE MILE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El pasado viernes 15 de agosto los chilenos Paula Bravo y Andrés López, el Aquaman chileno, completaron el Ice Mile en el Estrecho de Magallanes, 1.609 metros nadados en aguas a 4,67°C.

El nado en aguas heladas se realizó entre las 8:00 y las 9:00 hrs en Punta Arenas (Estrecho de Magallanes) con temperaturas registradas en 4,67 °C (cercano al umbral de 5°C que rige para eventos bajo normativa de aguas heladas).

De esta forma Andrés López terminó la milla en un tiempo de 30:36, mientras que Paula Bravo finalizó la natación en 31:37.

Si bien el nado fue realizado hace unas semanas, los nadadores se encontraban a la espera de la certificación de la IISA, aprobación que ya ha sido confirmada a los nadadores.

Nada de esto hubiese sido posible sin el increíble equipo de apoyo que nos acompañó en cada brazada, en tierra y en agua, en la preparación y en la recuperación, muchísimas gracias”, expresó en sus redes Paula Bravo.

Con este nado Paula completó su prime Ice Mile, también entra al registro de los nadadores extremos en aguas frías y ya figura con un tiempo oficial bajo normativa IISA, lo que abre puertas para futuras participaciones en eventos similares.

Por su parte, Andrés llegó a su tercera Ice Mile, tras completar la del Lago Crackenback (Hemisferio Sur) y la de Veitsbronn, Alemania (Hemisferio Norte).

El Aquaman chileno tiene como desafío completar siete Ice Mile, un récord que exige nadar una milla bajo condiciones gélidas en cada continente (incluyendo Ártico/Antártico).

Fuente: swimchile.cl

​



​

