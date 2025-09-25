25 de septiembre de 2025
¡YA ES OFICIAL POR LA IISA! PAULA BRAVO Y ANDRÉS LÓPEZ COMPLETARON EL PRIMER ICE MILE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES
La International Ice Swimming Association (IISA) aprobó el Ice Mile que completaron los nadadores chilenos Paula Bravo y Andrés López en el Estrecho de Magallanes, el primero realizado en este lugar con la certificación internacional.
El pasado viernes 15 de agosto los chilenos Paula Bravo y Andrés López, el Aquaman chileno, completaron el Ice Mile en el Estrecho de Magallanes, 1.609 metros nadados en aguas a 4,67°C.
El nado en aguas heladas se realizó entre las 8:00 y las 9:00 hrs en Punta Arenas (Estrecho de Magallanes) con temperaturas registradas en 4,67 °C (cercano al umbral de 5°C que rige para eventos bajo normativa de aguas heladas).
De esta forma Andrés López terminó la milla en un tiempo de 30:36, mientras que Paula Bravo finalizó la natación en 31:37.
Si bien el nado fue realizado hace unas semanas, los nadadores se encontraban a la espera de la certificación de la IISA, aprobación que ya ha sido confirmada a los nadadores.
Nada de esto hubiese sido posible sin el increíble equipo de apoyo que nos acompañó en cada brazada, en tierra y en agua, en la preparación y en la recuperación, muchísimas gracias”, expresó en sus redes Paula Bravo.
Con este nado Paula completó su prime Ice Mile, también entra al registro de los nadadores extremos en aguas frías y ya figura con un tiempo oficial bajo normativa IISA, lo que abre puertas para futuras participaciones en eventos similares.
Por su parte, Andrés llegó a su tercera Ice Mile, tras completar la del Lago Crackenback (Hemisferio Sur) y la de Veitsbronn, Alemania (Hemisferio Norte).
El Aquaman chileno tiene como desafío completar siete Ice Mile, un récord que exige nadar una milla bajo condiciones gélidas en cada continente (incluyendo Ártico/Antártico).
Fuente: swimchile.cl
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.