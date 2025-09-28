28 de septiembre de 2025
COLEGIO FRANCÉS APRENDE SOBRE ENERGÍA CON CHARLA DE EDELMAG
Equipo de Desarrollo de Proyectos.
Con el objetivo de que los alumnos del Colegio Francés aprendan sobre la generación de energía y sobre las diferentes medidas de ahorro de electricidad en sus hogares, es que el equipo de Desarrollo de Proyectos de EDELMAG visitó a los terceros básicos del establecimiento educacional para realizar una charla sobre la temática.
La exposición estuvo a cargo de Ian Alfsen, Especialista de Expansión y Nuevos Desarrollos de la empresa y, como ya es tradición, contó con la participación de “Edelman” quien compartió y se fotografió con los estudiantes presentes.
“Estuvimos hablando de energía renovable, transición energética y sobre nuestra campaña de recolección de pilas. Fue una muy buena conversación, los chicos estaban muy bien informados y esto reafirma que las nuevas generaciones tienen más consciencia sobre el cuidado del medio ambiente” declaró Alfsen.
Por su parte, María Paz Gómez, profesora del establecimiento, destacó y agradeció la visita, comentando que “fue una muy buena instancia porque los niños se vieron interesados en la charla y disfrutaron mucho de Edelman. Pudieron aprender de energías renovables y sobre la recolección de pilas en desuso y qué hacer con ellas”.
Esta actividad no solo permitió a los estudiantes del Colegio Francés adquirir conocimientos valiosos sobre energía y sostenibilidad, sino que también los inspiró a ser más conscientes de su impacto ambiental en el día a día.
La visita de EDELMAG refuerza la importancia de la educación en temas energéticos, sobre todo en un contexto en que la transición hacia fuentes renovables se vuelve cada vez más relevante.
