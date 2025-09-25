DIPUTADO BIANCHI INSISTE EN COMPROMISOS PENDIENTES “CREO ABSOLUTAMENTE Y QUIERO CREER EN LA PALABRA RECTA Y CORRECTA DEL GOBERNADOR, PERO PASA EL TIEMPO Y NO PASA NADA”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi, se refirió a una serie de temas de interés para la comunidad, entre ellos el caso de colusión de la centolla, el feriado regional del 21 de septiembre, el alza de tarifas eléctricas, la seguridad y la futura industria del hidrógeno verde en la región.

Respecto a la colusión de la centolla, Bianchi fue enfático: “Aquí los más afectados son los pescadores artesanales, esto está judicializado, hay que ser muy prudentes, pero vuelve a ocurrir lo mismo con Tierra del Fuego, que empresas que ocupando las leyes de excepción además están en esta colusión de la centolla, dan trabajo, está perfecto, pero vuelven a hacer un mal uso de instrumentos como estos”. Añadió que “hay un gran número de pescadores artesanales que están de rodillas frente a estas industrias, porque les adelantan las platas y hay pescadores que les deben millones a estos industriales, les ponen las plata y además les ponen el precio, de ser así sería gravísimo”.

Sobre el feriado regional del 21 de septiembre, el parlamentario lamentó que la iniciativa no prosperara: “Es una tarea que quedó pendiente y espero que logremos con un proyecto de ley que también se cayó, que permitía a las regiones establecer un día feriado y tampoco fue posible. Lo lamento muchísimo por la comunidad chilota”.

En materia de energía, anunció acciones legales frente al aumento de las tarifas eléctricas: “Vamos a presentar un recurso de protección para detener este abuso del aumento de las tarifas eléctricas”. Además emplazó al gobernador regional a cumplir con lo prometido: “Gobernador cumpla la palabra, cumpla la palabra comprometida con los 1000 paneles solares para los adultos mayores que se iban a instalar”.

En seguridad, Bianchi advirtió que Magallanes podría marcar la diferencia: “Podemos llegar a ser la única región de Chile que pueda salvarse y tener un mayor control de seguridad ante el crimen organizado, que está instalado en todo Chile y también en Magallanes, pero aquí estamos haciendo un trabajo, una inversión significativa. Espero el gobernador cumpla la palabra comprometida, el 20% del ingreso de zona franca que vaya a invertirse en materia de seguridad”.

Consultado sobre la existencia de una bancada regional parlamentaria, respondió: “No existe, es un concepto, ya que cada vez que son electos obedecen a su grupo político. Esa es la enorme diferencia de ser independiente. Nosotros no representamos un partido político”.

También abordó la discusión sobre TotalEnergies y la ley de fomento al hidrógeno verde, señalando que defiende el desarrollo de esta industria, pero con beneficios claros para la comunidad: “Esta industria ojalá sea próspera en nuestro territorio, voy a ser el que más va a defender que exista una industria de esta magnitud para el desarrollo de este territorio, pero eso también tiene que venir de la mano con lo que esta industria nos puede dejar aquí en el territorio, que no nos pase lo que nos pasa con los corderos, las centollas, que la gente lo ve pasar y no nos queda nada”. En ese sentido, enfatizó: “Ese 1% tiene que ir a los bolsillos, a favorecer el subsidio a los combustibles, a los gastos de energía de nuestra región. Debería haber un fondo que subsidie a nuestros adultos mayores en agua, luz y gas”.

Al referirse a su trabajo parlamentario y a su condición de independiente, recalcó: “Diputado independiente, ese soy yo, nunca en todos estos años que me ha tocado el honor de representar a la región de Magallanes nunca traicioné los principios que juré representar. Soy un hombre que tiene mucha experiencia en esto, hemos logrado llevar la voz de Magallanes a todo Chile, hemos llegado a los cargos más relevantes y nunca hemos traicionado la voluntad de nuestra gente”. Agregó que no recurrirá a propaganda tradicional: “Yo no voy a contaminar ninguna calle, no pongo letreros, nada. En eso seamos respetuosos con la gente, no estaré repartiendo folletos. Aquí también es importante que la gente valore el trabajo que hemos hecho”.

Finalmente, Bianchi insistió en el rol del gobernador Jorge Flies en el cumplimiento de compromisos: “Creo absolutamente y quiero creer en la palabra recta y correcta del gobernador, pero pasa el tiempo y no pasa nada. Sé que no es fácil, los tiempos pueden ser engorrosos, pero hay urgencias, hay que ponerle empeño, hay que ponerle toda la voluntad”.





​

