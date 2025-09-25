25 de septiembre de 2025
ÚLTIMOS CUPOS DISPONIBLES PARA LOS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES DEL SEGUNDO SEMESTRE
Los interesados pueden inscribirse escribiendo al correo [email protected] o directamente en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro".
El segundo semestre de los Talleres Culturales 2025, organizados por la Municipalidad de Punta Arenas, ya está en marcha, y quedan los últimos cupos disponibles. Por ello, desde el Centro Cultural Municipal hicieron un llamado a inscribirse en cinco disciplinas artísticas que todavía cuentan con vacantes.
Actualmente, los talleres con cupos disponibles son: Toque de tambor y canto en ruedo, Collage y artefacto poético, Video arte experimental, Dramaturgia espacial y puesta en escena, y Papel artesanal.
"Son totalmente gratuitos y quedan los últimos cupos. Queremos llegar a más de 700 personas de nuestra comunidad participando este semestre. Solo se necesita tener más de 14 años para inscribirse", señaló el alcalde Claudio Radonich, quien además destacó la calidad de los profesores y el ambiente de aprendizaje y convivencia que se genera en cada sesión.
Por su parte, desde el área de cultura de la Municipalidad, Maribel Valle, explicó: "Luego del cierre de los talleres del primer semestre, cuando se reactivan, algunos comienzan a disminuir o a cambiar sus públicos, sus asistentes. Por eso hicimos un nuevo llamado, para que puedan asistir todas las personas mayores de 14 años, que es el único requisito existente".
Los talleres tienen una duración semestral y concluirán con presentaciones finales los días 6 y 7 de diciembre.
