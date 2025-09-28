Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

POR DÉCIMO MES CONSECUTIVO AUMENTA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y SOCIEDADES EN PORTAL "TU EMPRESA EN UN DÍA"

Sólo en lo que va del año ya se han registrado más 124.500 empresas en el país. ​

MEEUD

Durante julio de 2025 se constituyeron 20.845 y el 91,9 % se realizó a través del Registro de Empresas y Sociedades, plataforma electrónica del Ministerio de Economía que permite constituirlas en línea.

Ministro García: "Estamos viendo un impulso muy positivo en la creación de empresas en todo el país, lo que demuestra el mayor dinamismo de nuestra economía, lo que luego se traduce en nuevas oportunidades de empleo".

Por décimo mes consecutivo la creación de empresas y sociedades aumenta en el país ya que sólo durante julio de 2025 se constituyeron 20.845 de las cuales el 91,9% se hizo a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES), plataforma electrónica conocida como "Tu Empresa en Un Día", dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

El resultado de julio representa un crecimiento del 29,6%, respecto al mismo mes del año anterior, alza que muestra una mayor utilización de la plataforma online para la creación de empresas, ya que su uso aumentó en más de un 32%. En el mismo mes, 1.690 constituciones de firmas se realizaron mediante inscripción en el Diario Oficial.

En lo que va del año se han registrado 124.794 empresas, 23.892 empresas más en comparación con el mismo período del año anterior.

"Estamos viendo un impulso muy positivo en la creación de empresas en todo el país, lo que demuestra el mayor dinamismo de nuestra economía, lo que luego se traduce en nuevas oportunidades de empleo. Este positivo escenario se verá reforzado con la entrada en vigor, a partir de este lunes 29, de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, lo que facilitará la obtención de permisos sectoriales con mayor agilidad, esperando reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación, y así avanzar en nuestro compromiso de simplificar los trámites y dar más apoyo a quienes emprenden", destacó el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García.

En el séptimo mes, la totalidad de las regiones mostraron una variación positiva respecto al mismo mes del año anterior, destacando las alzas de Magallanes (53,1%), Valparaíso (46,8%) y Los Lagos (46,5%). En tanto, la Región Metropolitana concentró la mayoría de las constituciones del RES en julio, con 8.656 registros (45,2 % del total).

Desde el 1° de mayo de 2013, fecha de inicio del registro electrónico, al 31 de julio de 2025, se han constituido 1.391.891 empresas y sociedades a través del RES. La plataforma web www.tuempresaenundia.cl permite acceder al Registro de Empresas y Sociedades, a través del cual se puede crear formalmente una empresa. Desde diciembre de 2020 se han incorporado las Sociedades Colectivas Comercial (SCC), Sociedades en Comandita Simple (SCS), y Sociedades en Comandita por Acciones (SCA).

En total, en el mes se contabilizaron 25.353 socios, socias y personas jurídicas en todas las empresas y sociedades constituidas a través del RES, de los cuales 25.108 son personas naturales y 245 corresponden a personas jurídicas. De ellas, un 62,7 % de quienes se registran como socios de una empresa o sociedad son hombres y un 37,2 % son mujeres. El 88,4% de las personas naturales que constituyeron una sociedad son chilenos y el 11,6% correspondió a extranjeros.

Cabe recordar que, durante julio del presente año, el Ministerio tiene disponible la plataforma CoopDigital, una herramienta que busca facilitar la creación de cooperativas en Chile y que permite constituirlas de manera remota, simplificando y agilizando los trámites para fomentar la asociatividad en todo el país.


