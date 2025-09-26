DRA. MARIELA QUIRÓZ DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGA RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR LA PRIMAVERA PESE A LAS ALERGIAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la subdirectora médica de Clínica RedSalud Magallanes, Dra. Mariela Quiróz, conversó con la comunidad sobre cómo sobrellevar la temporada primaveral en caso de sufrir alergias.

Durante la entrevista, la especialista detalló la sintomatología más frecuente, como la congestión nasal, picazón ocular, estornudos recurrentes y molestias respiratorias, explicando que estas manifestaciones suelen intensificarse en los días de mayor polinización.

Asimismo, explicó que para obtener un diagnóstico adecuado existen distintos exámenes, entre ellos el test cutáneo —que permite detectar la sensibilidad a distintos alérgenos— y la espirometría, herramienta utilizada para evaluar la función pulmonar en casos de sospecha de asma u otras complicaciones respiratorias.

La Dra. Quiróz también entregó recomendaciones para prevenir o mitigar los síntomas, sugiriendo medidas como ventilar la casa en horarios adecuados, evitar la exposición directa al polen, mantener la limpieza del hogar y, en lo posible, utilizar filtros en sistemas de calefacción o aspiradoras.

Respecto al tratamiento, indicó que existen medicamentos de uso regular que ayudan a controlar los cuadros alérgicos, como los antihistamínicos o corticoides nasales, los cuales deben ser prescritos y supervisados por un médico.

Finalmente, enfatizó la importancia de reconocer cuándo los síntomas requieren atención urgente. Entre esas señales mencionó la dificultad respiratoria, sensación de opresión en el pecho o una crisis asmática, situaciones en las que es necesario acudir a un servicio de urgencias de manera inmediata.



