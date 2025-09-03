3 de septiembre de 2025
ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS INICIAN GIRA DE ESTUDIOS A TORRES DEL PAINE
Programa de Sernatur
En la Escuela Especial Mi Mundo se realizó ayer lunes el lanzamiento del Programa Gira de Estudios 2025, dependiente del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), que permitirá a seis establecimientos educacionales y uno de Mejor Niñez en la región visitar el Parque Nacional Torres del Paine y sus alrededores.
Durante la actividad, estuvieron presentes el director regional de Sernatur, Víctor Román León, y el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, quienes saludaron y despidieron a la primera delegación de estudiantes y apoderados que partieron rumbo a la Provincia de Última Esperanza.
Desde el año 2007, Sernatur desarrolla el Programa Gira de Estudios, dirigido a jóvenes que se encuentren cursando enseñanza media en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, estudiantes matriculados en alguna escuela especial o que pertenezcan a una institución u organización que vele por su seguridad y derechos. Además, a partir del 2021 también se permitió la postulación a carreras de turismo de instituciones de educación superior.
En esta oportunidad, la inversión pública anual alcanza los $64.603.988, teniendo como beneficiarios a 243 personas, divididas en los siguientes establecimientos: Escuela Especial Mi Mundo, Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir, Instituto Sagrada Familia, Residencia de Mejor Niñez, Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, Instituto Santo Tomás y Liceo Polivalente Sara Braun.
“Con el primer grupo de la Escuela Especial Mi Mundo damos inicio al Programa Gira de Estudios 2025 en Magallanes. Gracias a un subsidio estatal cercano al 70%, acercamos el turismo a nuestras y nuestros estudiantes y activamos la economía local en temporada media y baja, beneficiando a alojamientos, restaurantes, guías y transporte, mayoritariamente micro y pequeñas empresas. Este viaje por Natales, Torres del Paine y la Cueva del Milodón es más que una excursión, es inclusión, aprendizaje y oportunidades”, expresó el director regional de Sernatur, Víctor Román León.
Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “este tipo de iniciativas permiten democratizar el acceso a lugares icónicos y significativos en las distintas regiones de Chile. En el caso de Magallanes, los jóvenes podrán maravillarse con los hermosos parajes que recorrerán, además de interactuar con la naturaleza y conocer un poco más de nuestra historia. En este sentido, destacamos este programa, el cual es complementado por el convenio de colaboración firmado por la Delegación Presidencial Regional y la ONG Patagonia Las Torres Conservancy, con el apoyo de las Seremis de Educación y Medio Ambiente, que permitirá a estudiantes de 7° año básico, pertenecientes a ocho comunas de nuestra región, visitar el Parque Nacional Torres del Paine durante el último trimestre del 2025”.
“Feliz, contenta, me gusta salir de viaje”, contó la estudiante de 7° básico de la Escuela Especial Mi Mundo, Danae Miguez Oyarzún, antes de subir al bus camino a Puerto Natales. Mientras que la apoderada Carmen Hernández Vidal, explicó que su nieto Ian Risco Bahamóndez sale de 8° básico este año, por lo que le dijo: “Vamos, porque va a ser el último viaje con tus compañeros”.
La directora de la Escuela Especial Mi Mundo, Mariela Gallardo Andrade, manifestó que “ha sido una gran oportunidad para que los estudiantes con discapacidad y sus familias puedan salir a recorrer un lugar tan hermoso como las Torres del Paine, que a veces no es tan accesible para todos. Nos sentimos afortunados de haber sido nuevamente considerados en este programa con financiamiento del Estado”.
