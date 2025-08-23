VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

​El Parque Nacional Torres del Paine sigue consolidándose como un destino en alza. Según las cifras más recientes de CONAF, entre enero y julio de este año ingresaron un 16% más de visitantes que en el mismo periodo de 2024.

El dato más relevante es el aumento registrado en junio y julio, tradicionalmente meses de menor flujo, donde la llegada de turistas creció un 5%, reflejando que los esfuerzos de promoción y conectividad comienzan a rendir frutos.



“Este repunte es una señal clara de que la inversión privada en promoción internacional está dando resultados, y también del efecto positivo que ha tenido la decisión de LATAM de mantener vuelos regulares en invierno hacia Puerto Natales. Estamos avanzando hacia un turismo menos dependiente de la temporada alta”, recalcó Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine.



En la misma línea, destacó a los hoteles y servicios que no cierran sus puertas durante los meses fríos. “El compromiso de los hoteles que se mantienen operativos todo el año es clave, porque son ellos quienes permiten ampliar la experiencia turística y diversificar la oferta de la región”.



Desafío pendiente: información oportuna



Pese al escenario positivo, desde HYST manifestaron su inquietud respecto de la demora en la entrega de estadísticas oficiales. “Nos preocupa tener que recurrir constantemente a la Ley de Transparencia para obtener datos que son fundamentales. La información debería estar disponible sin barreras y en tiempo real, porque solo así podremos planificar de manera eficiente y proyectar con mayor certeza el futuro del turismo”, señaló Adema.



En este contexto, hizo un llamado a modernizar los procesos de publicación de cifras para que la gestión del turismo en Magallanes cuente con información clara, actualizada y accesible para todos los actores del sector.



