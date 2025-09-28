Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de septiembre de 2025

DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON PIDE QUE MULTAS POR COLUSIÓN DE CENTOLLAS BENEFICIEN DIRECTAMENTE A PESCADORES ARTESANALES

Buenos días región.

diputadomatheson

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes y candidato a la reelección, Christian Matheson Villán, se refirió a la investigación por la colusión en la comercialización de la centolla, señalando la gravedad del caso y el impacto directo en las familias de la pesca artesanal.

El parlamentario remarcó que la coordinación entre las empresas es “de la más alta gravedad” y que “perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias”. En esa línea, enfatizó que alrededor de siete mil personas dependen de la pesca artesanal en la región, por lo que las consecuencias de este tipo de prácticas “van directamente a los pescadores artesanales y sus familias, más allá de toda la población”.

Matheson sostuvo que la denuncia abre la puerta para cuestionar la justicia con que ha sido tratado el sector artesanal en comparación con ciertos actores de la industria, planteando además la necesidad de ampliar las indagatorias: “yo promovería una investigación sobre qué ha pasado a través de los años con las ventas que realizan los pescadores sobre el erizo y el ostión, vale la pena también investigar esos ámbitos de extracción, también pudo haber pasado con otros productos”.

​En cuanto a la multa de 54 millones de dólares que estaría solicitando la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Matheson expresó reparos: “se está pidiendo una multa de 54 millones de dólares, ahí tengo reparos, quién se beneficia con esta multa, esto llega al Estado pero no a los perjudicados”. En ese sentido, planteó que el foco debe estar en una reparación concreta: “propongo que se tiene que indemnizar a los pescadores artesanales”.



diputadomatheson

DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON PIDE QUE MULTAS POR COLUSIÓN DE CENTOLLAS BENEFICIEN DIRECTAMENTE A PESCADORES ARTESANALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR (2)
nuestrospodcast
Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
santotomasdgac

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)