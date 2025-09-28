DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON PIDE QUE MULTAS POR COLUSIÓN DE CENTOLLAS BENEFICIEN DIRECTAMENTE A PESCADORES ARTESANALES

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes y candidato a la reelección, Christian Matheson Villán, se refirió a la investigación por la colusión en la comercialización de la centolla, señalando la gravedad del caso y el impacto directo en las familias de la pesca artesanal.

El parlamentario remarcó que la coordinación entre las empresas es “de la más alta gravedad” y que “perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias”. En esa línea, enfatizó que alrededor de siete mil personas dependen de la pesca artesanal en la región, por lo que las consecuencias de este tipo de prácticas “van directamente a los pescadores artesanales y sus familias, más allá de toda la población”.

Matheson sostuvo que la denuncia abre la puerta para cuestionar la justicia con que ha sido tratado el sector artesanal en comparación con ciertos actores de la industria, planteando además la necesidad de ampliar las indagatorias: “yo promovería una investigación sobre qué ha pasado a través de los años con las ventas que realizan los pescadores sobre el erizo y el ostión, vale la pena también investigar esos ámbitos de extracción, también pudo haber pasado con otros productos”.

​En cuanto a la multa de 54 millones de dólares que estaría solicitando la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Matheson expresó reparos: “se está pidiendo una multa de 54 millones de dólares, ahí tengo reparos, quién se beneficia con esta multa, esto llega al Estado pero no a los perjudicados”. En ese sentido, planteó que el foco debe estar en una reparación concreta: “propongo que se tiene que indemnizar a los pescadores artesanales”.





