SUSCRIBEN ACUERDO PARA POTENCIAR LA FORMALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO EN LOS RÍOS

Empresarios y emprendedores turísticos de la comuna de Panguipulli se reunieron en la Reserva Biológica Huilo Huilo para intercambiar experiencias y reafirmar su compromiso con una actividad turística sustentable.

El “Encuentro Empresarial por el Desarrollo de un Turismo Formal y Sostenible en el Destino Panguipulli Siete Lagos”, fue organizado por Sernatur Los Ríos, la Municipalidad de Panguipulli y la Reserva Biológica Huilo Huilo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Turismo, que este año tuvo como lema: “Turismo y Transformación Sostenible”. Contó con la presencia del director regional del Sernatur, Juan Pablo Leiva, y del alcalde de la Municipalidad de Panguipulli, Rodrigo Valdivia.

Durante la jornada, los asistentes participaron de presentaciones, diálogos, reconocimientos y módulos de trabajo, finalizando con la firma de un compromiso por un destino formal y sostenible. Rodrigo Valdivia, alcalde de la Municipalidad de Panguipulli, señaló que este acuerdo "refleja la convicción de que el turismo debe ser motor de desarrollo económico, cultural y social, pero siempre en armonía con nuestro entorno natural”.

Además, el alcalde agregó: “Desde el municipio seguiremos trabajando para fortalecer las capacidades de nuestros emprendedores y acompañar este proceso de formalización que abre nuevas oportunidades para toda la comunidad. Del mismo modo, seguiremos generando acciones que contribuyan a superar la estacionalidad, promoviendo el turismo deportivo y otras propuestas de nicho que consoliden a Panguipulli como un destino con experiencias únicas y sostenibles".

El director regional de Sernatur Los Ríos, Juan Pablo Leiva destacó la alta asistencia de emprendedores y empresarios locales, lo que demuestra el interés de los emprendedores por la formalización de las actividades y mejorar la calidad competitiva del sector. Enfatizó que “este encuentro simboliza la unidad y voluntad conjunta de autoridades, empresarios y comunidad para seguir avanzando en un modelo de turismo que combine desarrollo, inclusión y respeto por nuestro entorno natural y cultural”. Explicó que Sernatur está ejecutando diversas líneas de acción en colaboración con el gobierno regional y el municipio de Panguipulli para impulsar estas iniciativas en toda la región. Finalmente, señaló que la celebración del Día Mundial del Turismo se extenderá a otras localidades como Lago Ranco, reconociendo el esfuerzo de varios municipios.

Por su parte, Alexandra Petermann, directora ejecutiva de la Reserva Biológica Huilo Huilo, destacó que “este encuentro representa un sueño hecho realidad, ya que ha facilitado la generación de ideas asociativas y ha resaltado la necesidad de colaboración entre los participantes para abordar de manera conjunta los desafíos que conlleva visibilizar y





posicionar este lugar enclavado en la Selva Patagónica como un destino turístico relevante”. Enfatizó que este tipo de iniciativas son fundamentales para que el turismo sea un motor de desarrollo que permite la conservación del territorio y el crecimiento humano, promoviendo un trabajo conjunto público-privado.

Entre los desafíos destacó la necesidad de potenciar la formalización en el sector para que los emprendedores puedan incorporarse en cadenas productivas de mayor escala, fortalecer su gobernanza local y participar más activamente en la toma de decisiones. La ejecutiva resaltó que “esta regularización tiene que ser acompañada con normativas habilitantes, que impulsen el turismo sustentable para que así los incentivos estén alineados”.

Premiados

En el marco del Día Internacional del Turismo, se premió a empresarios locales por su contribución al desarrollo del destino turístico. Las categorías y premiados fueron los siguientes:

● Categoría: Trayectoria en turismo aventura

○ Expediciones Rucapillán

● Categoría: Asociatividad

○ Cámara de Comercio y Turismo de Panguipulli

● Categoría: Accesibilidad

○ Parque Neltume

● Categoría: Transformación sostenible

○ Fundación Huilo Huilo

Mesas de trabajo

La jornada contempló una instancia de trabajo para profundizar en los aspectos abordados durante la apertura. Con ese fin se establecieron dos mesas de trabajo, una para abordar todos los aspectos que considera la formalización, registro e inspección a cargo de Sernatur y Municipalidad de Panguipulli; y la segunda sobre turismo sostenible en la que participaron operadores turísticos y representantes de Fundación Huilo Huilo.



