PUCV COLABORA EN LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE EJECUCIÓN MUSICAL DR. LUIS SIGALL

Como cada octubre, la Ciudad Jardín se prepara para recibir una nueva edición del Concurso Internacional de Ejecución Musical Dr. Luis Sigall, certamen emblemático en el calendario musical latinoamericano que este año celebrará su cuadragésima novena versión, dedicada al violonchelo, entre los días 5 y 10 de octubre.

El concurso es organizado por la Corporación Cultural de Viña del Mar y cuenta con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Asimismo, recibe financiamiento del Fondo de Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Desde su fundación en 1974, el certamen se ha consolidado como un espacio de referencia para jóvenes talentos de todo el mundo, destacando tanto por la participación de intérpretes internacionales como por la presencia de músicos chilenos que han alcanzado reconocimiento global.

El rector de la PUCV, Nelson Vásquez, sostuvo que "para nuestra Universidad, el arte es un ámbito esencial de la formación integral de las personas. Por eso, respaldar iniciativas como el Concurso Internacional de Ejecución Musical Luis Sigall —uno de los más prestigiosos de América Latina— no solo es un deber, sino también una fuente constante de orgullo. Creemos firmemente que fomentar la cultura y la belleza a través de la música es contribuir a una sociedad más humana, más justa y profundamente enraizada en los valores que nos inspiran como institución", expresó la autoridad destacando el compromiso cultural de la Casa de Estudios, reflejado en su Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029.

Por su parte, la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Jacqueline Páez, manifestó que "en la Universidad hemos asumido un férreo compromiso con el arte y la belleza en sus distintas expresiones, tanto a nivel regional como nacional. Es por esta razón que consideramos como un deber, propio de una universidad de excelencia como la nuestra, el democratizar la cultura, llevándola a distintos espacios y públicos, de manera de fomentar la formación de nuevas audiencias. Hoy nos enorgullece afianzarnos como socio estratégico del Concurso Luis Sigall, evento musical que es un referente a nivel internacional, y al mismo tiempo nos exige la gran responsabilidad de aportar en su crecimiento y consolidación", complementó.

En este marco, la participación de la PUCV se vincula directamente con los lineamientos de su Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2023-2029, que releva la promoción del arte y la cultura como parte fundamental de la vinculación universitaria con la comunidad regional.

CERTIFICADO

El Concurso Dr. Luis Sigall forma parte de la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música desde 1979. En esta versión, tras un riguroso proceso de selección, seis jóvenes violonchelistas fueron escogidos como Karl Figueroa Zúñiga (Chile); Andrej van Brakel (Países Bajos); y David Martín Gutiérrez (España).

"Nos llena de orgullo celebrar en Viña del Mar la 49ª edición del Concurso Dr. Luis Sigall. Este certamen ha sido, durante casi cinco décadas, un punto de encuentro para el talento joven de todo el mundo, quienes se presentan de manera gratuita para nuestra comunidad", expresó Macarena Ruiz, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar. "Desde la Corporación Cultural reafirmamos nuestro compromiso con la formación artística, impulsando proyectos que acercan la música clásica", resaltó.

PROGRAMACIÓN

Las actividades comenzarán el domingo 5 de octubre con el Concierto Inaugural en el Teatro Municipal de Viña del Mar, que dará inicio oficial a una semana dedicada al violonchelo y la música docta.

La fase semifinal se llevará a cabo el lunes 6 y martes 7 de octubre, a las 18 horas, en el Club de Viña del Mar, mientras que la final se efectuará el viernes 10 de octubre a las 18 horas en el Teatro Municipal. En esta instancia, los finalistas interpretarán obras sinfónicas junto a la Orquesta de Cámara de la PUCV, bajo la dirección del maestro Álvaro Gómez.

El jurado de este año estará integrado por reconocidas figuras del ámbito del violonchelo y la María Gabriela Olivares (Chile); Polonia Sienkiewicz (Chile); Julio Barrios Wattson (Chile); Katharina Paslawski (Polonia); y Eduardo Salgado Solovera (Chile).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El programa contempla también instancias abiertas a la comunidad, entre ellas:

· Miércoles 8 de octubre. Encuentro de Violonchelos en la Sala Viña del Mar.

· Jueves 9 de octubre. Clase Magistral de Violonchelo, a cargo de la intérprete Christine Walevska, en dependencias de la PUCV.

· Jueves 9 de octubre. Clase Magistral de Canto Lírico, a las 15:30 horas, en la Sala Viña del Mar, impartida por Patricia Cifuentes, primera ganadora chilena del Concurso Luis Sigall en esta categoría.

· Las actividades están dirigidas a estudiantes de conservatorios, universidades y músicos en general, con entrada liberada previa inscripción.

