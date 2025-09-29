PANEL DE DEBATE Y CONVERSACIÓN EN POLAR COMUNICACIONES: EL IMPACTO DE LA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y BRECHAS EN ACCESO A LA VIVIENDA

Participaron los consejeros regionales Arturo Díaz Valderrama (Frente Amplio – candidatura presidencial de Jeannette Jara), Juan Morano Cornejo (Democracia Cristiana – candidatura presidencial de Jeannette Jara) y Roxana Gallardo Concha (candidatura a diputado de Christian Matheson y candidatura presidencial de Evelyn Matthei), además de Carlos Sánchez, presidente nacional del Partido Libertario en Magallanes (candidatura presidencial de Johannes Kaiser).

La discusión se centró en los temas que han marcado la agenda durante la semana. Entre ellos, la reciente colusión en el mercado de la centolla en Magallanes, donde se analizaron los efectos de este caso en los pescadores artesanales y la industria local, las empresas involucradas y la proporcionalidad de la multa que se pretende aplicar a la industria. También se planteó la necesidad de revisar el uso de las leyes de excepción por parte de empresas, un debate que abre interrogantes sobre la regulación económica en la región.

Otro de los ejes abordados fue el acceso a la vivienda en Magallanes, con un análisis del déficit habitacional, las diferencias de inversión en comparación con otras regiones y el convenio de programación entre el Gobierno Regional y el Minvu/Serviu. Se discutieron los desafíos que podrían surgir ante posibles cambios en los metros cuadrados o formatos de las viviendas que se entregan en la región, destacando la importancia de avanzar en soluciones adaptadas a la realidad local.

Finalmente, el panel comparó los procesos electorales de Chile y Argentina, examinando los desafíos comunes en materia de turismo, conectividad y comercio transfronterizo con el país vecino, elementos clave para el desarrollo de Magallanes en un contexto político y económico regional cada vez más interconectado.

El espacio permitió un cruce de miradas desde distintas posturas y candidaturas, aportando al debate ciudadano en un año decisivo para las elecciones presidenciales y parlamentarias.



