Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de septiembre de 2025

PANEL DE DEBATE Y CONVERSACIÓN EN POLAR COMUNICACIONES: EL IMPACTO DE LA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y BRECHAS EN ACCESO A LA VIVIENDA

Buenos días región.

debate

Participaron los consejeros regionales Arturo Díaz Valderrama (Frente Amplio – candidatura presidencial de Jeannette Jara), Juan Morano Cornejo (Democracia Cristiana – candidatura presidencial de Jeannette Jara) y Roxana Gallardo Concha (candidatura a diputado de Christian Matheson y candidatura presidencial de Evelyn Matthei), además de Carlos Sánchez, presidente nacional del Partido Libertario en Magallanes (candidatura presidencial de Johannes Kaiser).

La discusión se centró en los temas que han marcado la agenda durante la semana. Entre ellos, la reciente colusión en el mercado de la centolla en Magallanes, donde se analizaron los efectos de este caso en los pescadores artesanales y la industria local, las empresas involucradas y la proporcionalidad de la multa que se pretende aplicar a la industria. También se planteó la necesidad de revisar el uso de las leyes de excepción por parte de empresas, un debate que abre interrogantes sobre la regulación económica en la región.

Otro de los ejes abordados fue el acceso a la vivienda en Magallanes, con un análisis del déficit habitacional, las diferencias de inversión en comparación con otras regiones y el convenio de programación entre el Gobierno Regional y el Minvu/Serviu. Se discutieron los desafíos que podrían surgir ante posibles cambios en los metros cuadrados o formatos de las viviendas que se entregan en la región, destacando la importancia de avanzar en soluciones adaptadas a la realidad local.

Finalmente, el panel comparó los procesos electorales de Chile y Argentina, examinando los desafíos comunes en materia de turismo, conectividad y comercio transfronterizo con el país vecino, elementos clave para el desarrollo de Magallanes en un contexto político y económico regional cada vez más interconectado.

El espacio permitió un cruce de miradas desde distintas posturas y candidaturas, aportando al debate ciudadano en un año decisivo para las elecciones presidenciales y parlamentarias.


debate

PANEL DE DEBATE Y CONVERSACIÓN EN POLAR COMUNICACIONES: EL IMPACTO DE LA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y BRECHAS EN ACCESO A LA VIVIENDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR (2)
nuestrospodcast
Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
santotomasdgac

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)