TALLERES PRÁCTICOS DE SIEMBRA Y HUERTOS MARCARÁN JORNADA DEDICADA A LA MUJER RURAL EN RÍO DE LOS CIERVOS ESTE VIERNES 3 DE OCTUBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Seremi de Agricultura en Magallanes, Irene Ramírez Mérida, entregó información sobre las principales iniciativas en marcha del sector silvoagropecuario y extendió una invitación a la comunidad para participar en actividades orientadas al mundo rural.

Entre los puntos destacados, Ramírez anunció que se encuentra abierto el 5° concurso para la compra de alimentos suplementarios destinados a ovinos y bovinos, medida que busca apoyar a los productores locales frente a los desafíos productivos de la región. Asimismo, informó sobre el inicio temprano de la temporada de prevención de incendios forestales 2025-2026, una labor en la que se reforzará la coordinación y el trabajo preventivo con la comunidad.

La autoridad también resaltó la convocatoria de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) al premio “Mujeres Agroinnovadoras”, iniciativa que busca reconocer el aporte y liderazgo femenino en el desarrollo del sector. En ese marco, hizo un llamado a participar en la actividad organizada para el viernes 3 de octubre a partir de las 15:00 horas en la Junta de Vecinos Río de los Ciervos, encuentro dedicado a la mujer rural.

En la oportunidad, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) acompañará con talleres prácticos donde se enseñará, entre otros temas, cómo plantar papas y organizar un huerto en el patio de las viviendas, acercando herramientas de agricultura familiar campesina a las vecinas y vecinos interesados.





