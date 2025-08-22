CIUDADANÍA AÚN PUEDE PARTICIPAR EN EL PLAN REGULADOR: ENCUENTROS HOY A LAS 19 HRS EN ESCUELA VILLA LAS NIEVES Y MAÑANA A LAS 15 HRS EN SEDE VECINAL AGUA FRESCA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la asesora urbana de la Municipalidad de Punta Arenas, Ángela Salazar Lorca, entregó detalles sobre el segundo ciclo de talleres de participación ciudadana para la actualización del Plan Regulador Comunal.

La instancia, organizada por el municipio y desarrollada por la consultora URBE, se llevará a cabo entre el martes 19 y el sábado 23 de agosto en distintos sectores de la ciudad. Según explicó Salazar, en esta ocasión se presentará a la comunidad el resultado del diagnóstico junto con tres alternativas de estructuración.

“Cada propuesta contempla lineamientos estratégicos, zonas y ejes estructurales. La idea es que la comunidad pueda opinar, elegir o combinar elementos, de manera que podamos construir una alternativa consensuada que sirva de base para la ‘imagen objetivo’ que trabajaremos en la próxima etapa”, señaló la asesora.

​Los talleres se desarrollarán en cinco sectores de Punta Arenas, replicando la división utilizada en el ciclo anterior. El calendario es el siguiente:











Martes 19 : sector Centro, en la Junta Vecinal Unión Comunal, a las 19:00 horas.









Miércoles 20 : sector Periurbano, en la Junta Vecinal Nº38, a las 19:00 horas.









Jueves 21 : sector Sur, en la Junta Vecinal Nº48, a las 19:00 horas.









Viernes 22 : sector Norte y Cabo Negro, en la Escuela Villa Las Nieves, a las 19:00 horas.









Sábado 23 : sector Agua Fresca, en la Junta Vecinal de Agua Fresca, a las 15:00 horas.







Salazar hizo un llamado a la comunidad a sumarse a este proceso de construcción colectiva que definirá los lineamientos para el futuro desarrollo urbano de Punta Arenas.



