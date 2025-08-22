Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de agosto de 2025

CIUDADANÍA AÚN PUEDE PARTICIPAR EN EL PLAN REGULADOR: ENCUENTROS HOY A LAS 19 HRS EN ESCUELA VILLA LAS NIEVES Y MAÑANA A LAS 15 HRS EN SEDE VECINAL AGUA FRESCA

Buenos días región.

asesoraurbanomunipuq

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la asesora urbana de la Municipalidad de Punta Arenas, Ángela Salazar Lorca, entregó detalles sobre el segundo ciclo de talleres de participación ciudadana para la actualización del Plan Regulador Comunal.

La instancia, organizada por el municipio y desarrollada por la consultora URBE, se llevará a cabo entre el martes 19 y el sábado 23 de agosto en distintos sectores de la ciudad. Según explicó Salazar, en esta ocasión se presentará a la comunidad el resultado del diagnóstico junto con tres alternativas de estructuración.

“Cada propuesta contempla lineamientos estratégicos, zonas y ejes estructurales. La idea es que la comunidad pueda opinar, elegir o combinar elementos, de manera que podamos construir una alternativa consensuada que sirva de base para la ‘imagen objetivo’ que trabajaremos en la próxima etapa”, señaló la asesora.

​Los talleres se desarrollarán en cinco sectores de Punta Arenas, replicando la división utilizada en el ciclo anterior. El calendario es el siguiente:




  • Martes 19: sector Centro, en la Junta Vecinal Unión Comunal, a las 19:00 horas.




  • Miércoles 20: sector Periurbano, en la Junta Vecinal Nº38, a las 19:00 horas.




  • Jueves 21: sector Sur, en la Junta Vecinal Nº48, a las 19:00 horas.




  • Viernes 22: sector Norte y Cabo Negro, en la Escuela Villa Las Nieves, a las 19:00 horas.




  • Sábado 23: sector Agua Fresca, en la Junta Vecinal de Agua Fresca, a las 15:00 horas.



Salazar hizo un llamado a la comunidad a sumarse a este proceso de construcción colectiva que definirá los lineamientos para el futuro desarrollo urbano de Punta Arenas.


FOTO ANTONIO RIOS 2025 (1)

ANTONIO RÍOS: EL MAESTRO REGRESA A PUNTA ARENAS CON TODA SU CUMBIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250