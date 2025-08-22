22 de agosto de 2025
EDELMAG REALIZA CHARLA SOBRE ENERGÍA A ALUMNOS DE LA ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE
Comunicado de prensa.
Más de 30 estudiantes de sexto básico de la escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas aprendieron de energía y eficiencia energética, gracias a una charla llevada a cabo por el equipo de Desarrollo de Proyectos de EDELMAG.
El encuentro, que fue liderado por Ian Alfsen, Especialista de Expansión y Nuevos Desarrollos de la eléctrica, y que contó con la participación del entretenido corpóreo “Edelman”, tenía como finalidad que los alumnos aprendan sobre la generación de energía y sobre las diferentes medidas de ahorro de electricidad en sus hogares y en su día a día.
“Estamos haciendo estas charlas para concientizar a los niños sobre el ahorro y la eficiencia energética. También conversamos sobre las energías renovables y cómo ellos pueden ayudar haciendo uso eficiente de la electricidad y cuidar el medio ambiente” declaró Alfsen.
Desde el establecimiento, el docente a cargo de la actividad, el profesor de Ciencias Naturales, Carlos Rodríguez, valoró la instancia y comentó que “esta es una actividad muy significativa para nosotros como comunidad educativa, ya que es muy importante que una empresa regional venga a aportar al desarrollo educativo de los estudiantes”.
Para finalizar, se expuso sobre la campaña “Ponte las Pilas por el Medio Ambiente” para que los niños y niñas puedan saber qué hacer con las pilas en desuso y dónde pueden entregarlas para cuidar el planeta.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.