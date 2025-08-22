LÍDERES SINDICALES Y EMPRESARIALES ANUNCIAN MOVILIZACIÓN PACÍFICA EN PUERTO NATALES POR PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NACIONAL KAWÉSQAR

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Pablo Ampuero, gerente general de APSIA; Juan Jara, secretario del sindicato obrero de la pesquera Edén; y Rolando Godoy, presidente de la Federación de Trabajadores de la Patagonia, abordaron junto a la comunidad los alcances de la modificación al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.

Los representantes informaron que este viernes en Puerto Natales se llevará a cabo una movilización pacífica, con el objetivo de expresar sus inquietudes frente al documento actualmente en discusión. Según señalaron, de aprobarse tal como está diseñado, el plan generaría fuertes impactos para la industria pesquera y la economía regional, afectando directamente a trabajadores y familias de la zona.

Los dirigentes destacaron que la convocatoria busca dar visibilidad a la problemática y abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía y las autoridades, remarcando que la movilización tendrá un carácter pacífico y constructivo.





