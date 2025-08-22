PATAGONIA RURAL TRANSMITIÓ EN VIVO EL CIERRE DE LAS XXVIII JORNADAS GANADERAS DE ASOGAMA

​El programa Patagonia Rural realizó una transmisión especial en directo desde las XXVIII Jornadas Ganaderas 2025 de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA), acompañando el cierre de uno de los encuentros más relevantes para el sector agropecuario de la región.

Durante la emisión se recogieron las impresiones de autoridades y representantes gremiales, entre ellos la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Jorge Tafra, el presidente de ASOGAMA, Gerardo Otzen, el presidente de FEDECARNE, Ignacio Besoain, y Pablo Borelli de OVIS 21, quien presentó el programa BOA de captura de carbono.

La jornada final estuvo marcada por exposiciones de alto nivel que abordaron temas estratégicos como la biodiversidad, el impacto del cambio climático, el bienestar animal, los mercados internacionales y las nuevas tecnologías aplicadas al rubro ganadero.

Con esta cobertura, Patagonia Rural reafirma su compromiso de acercar a la audiencia las principales discusiones del mundo agropecuario, relevando el aporte de la ganadería regional al desarrollo económico y social de Magallanes.







